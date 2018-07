Diputados rechazan aumento a tarifas

Culiacán, SInaloa.- El transporte público no tiene las condiciones en infraestructura, ni servicio para que la tarifa sea incrementada, consideró la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Tania Morgan Navarrete.

Ante ello, los integrantes del Congreso del Estado rechazaron la intención del incremento de un peso al costo del transporte público en Sinaloa. Asimismo, la sexagésima segunda legislatura hizo un llamado al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y al director de Vialidad y Transporte, Octavio Ruiz Fonseca, para que declinen la petición del aumento de un peso al transporte urbano en la entidad.

Incluso, en su posicionamiento, la diputada panista detalló que Ruiz Fonseca no estaba enterado de la presunta solicitud de los transportista para una nueva tarifa. “Con este aumento se violaría la Ley de Tránsito y Transporte debido a que prevé que los proyectos de modificación de tarifas de transporte público de pasajeros tengan que ser sometidos a la opinión del órgano técnico que debió haberse formado a mediados de noviembre del año pasado y no fue así”, indicó.

La legisladora del PAN destacó que el plazo para su formación e integración a las dependencias correspondientes se venció y no se llevó a cabo, incluso de aprobarse no tendría validez, pues el comité no evaluó la solicitud.

Acciones

Los diputados coincidieron en que las y los sinaloenses requieren un servicio de calidad y eficaz, pues es desacertado que los usuarios tengan que pagar más por contar con aire acondicionado. La calidad de estos tampoco contribuyen a la seguridad de los usuarios, además de tomar acciones para el cuidado del medio ambiente, sin embargo, no fue así.

En este tema, afirmó que, si se han de establecer nuevas tarifas, antes se deben tomar en cuenta todas estas acciones para que no haya un perjuicio para los ciudadanos.

Por su parte, el diputado José Rodolfo Russell, del PAN, consideró que los transportistas no ofrecen nada a cambio del incremento, pues la calidad de este se ve cuestionada por las malas condiciones de los camiones y el mal servicio. Precisó que los conductores hacen caso omiso a los señalamientos de Tránsito, lo que refleja la mala calidad.