Precio del huevo y limón sigue por las nubes

Culaicán, Sinaloa.- La inflación de 5.34 por ciento con la que México cerró el mes de febrero se sigue reflejando en el aumento de precios de algunos productos de la canasta básica.

Tal es el caso del huevo que se encuentra por las nubes, y tiene un costo entre 60 y 65 pesos, según el establecimiento comercial; lo cual es alto, en comparación con el mes pasado, cuando su precio estaba entre 48 y 50 pesos, corroborado en un recorrido realizado en el lugar.

Pero no es el único producto, porque el limón también cada día va en aumento. Algunos de los locatarios del mercado Garmendia que fueron entrevistados comentaron que el día de ayer se encontraba en 40 pesos el kilo, y hoy amaneció en 45.

Si así vamos no sé hasta dónde llegará su precio, cada día que pasa sube más, comentó uno de los comerciantes.

Bajas ventas

"La gente no compra, yo no entiendo porqué no buscan el origen y lo revisan desde la granja”, comentó uno de los comerciantes de huevo.

Los locatarios compran en 700 pesos el cartón con huevos, que tiene 12 carteras. “Sacando cuentas, cada cartera me sale en 58.33, ¿cuánto creen que le voy a ganar, dos pesos? no es negocio”, expresó.

Ante ello, el representante de los locatarios del mercado Garmendia, Joaquín Omar Quintero, reconoció que en el caso del producto mexicano, que este también tuvo un alza debido a los casos de gripe aviar que han sido detectados en el centro del país, como Querétaro y Guanajuato, y esto generó todo el sacrifico de aves en aquellos estados.

Explicó que el huevo que se comercializa en el lugar cuenta con todos los certificados de sanidad, por lo que garantiza que está libre de gripe aviar o cualquier enfermedad.

Contraparte

Por su parte, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Gilberto Ojeda Camacho, informó que en el operativo realizado en algunos establecimientos, el precio del huevo ya tiende a la baja.

Ya estamos detectando que en algunos negocios ya bajó un poco, ha permanecido en algunos negocios un poco alto, pero va a la baja.

Asimismo, sostuvo que espera que después de Semana Santa se normalice el precio del huevo, y además se estará verificando el tema de la canasta básica, además de pescaderías y pollerías, que estuvieron durante el periodo de Cuaresma en el estado de Sinaloa.