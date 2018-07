Se mantienen cobros en baños de central camionera

Culiacán, Sinaloa.- Algunos de los baños de la central internacional de autobuses de Culiacán no son públicos y sus propietarios decidieron establecer la cuota de siete pesos por usuario, informó la administradora de la terminal, María Dolores Ortiz Serrano.

La encargada del lugar detalló que los locales donde se encuentran los sanitarios no pertenecen a la central de autobuses, incluso, ninguno de los puntos donde se encuentran los comercios del lugar.

La central camionera de Culiacán se rige bajo el sistema de condóminos, lo cual quiere decir que ellos únicamente se dedican a administrar el lugar, pero no tienen injerencia, ya que cada local tiene su dueño y pone sus reglas de cómo opera. Sin embargo, explicó que la intención de la cuota es ofrecer un buen servicio al cliente en limpieza, seguridad y todo lo necesario para los usuarios, como el contar siempre con jabón y papel higiénico.

Baño público

Por su parte, Verónica Gastélum López, jefa operativa de la central de autobuses de Culiacán, aclaró que el único local que pertenece a ellos sí ofrece servicio gratuito para los usuarios que presenten su boleto de autobús. Destacó que esto se logró gracias a un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, el resto de las personas sí tienen que pagar por el servicio, esto para mantenerlos en buen estado.

La trabajadora de la terminal de autobuses explicó que a los baños se les da mantenimiento durante las 24 horas del día para lograr que siempre se encuentren en óptimas condiciones para los usuarios que lo requieran.

Incluso, reconoció que las cuotas de los baños sí han incrementado de manera paulatina cada año, esto a raíz del incremento en los insumos como papel higiénico, jabón y demás materiales que se requiere para tener un buen mantenimiento. No obstante, al llegar a los sanitarios del lugar se constató la queja de algunos usuarios, en el caso del baño de las mujeres este no se encontraba del todo limpio; mientras que el de caballeros no contaba con condiciones óptimas de infraestructura, aunque en cuestión sanitaria este sí contaba con todos los lineamientos. Estos cobros han desatado molestia en usuarios, por lo que Profeco tuvo que intervenir.