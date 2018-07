Buscan que choferes de urbanos tengan IMSS

Sinaloa.- Que los conductores del transporte urbano sean afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social promueve en una iniciativa el diputado por el PAN Esteban Alejandro García Castro.

Se busca que cuando el concesionario vaya a Vialidad y Transportes a solicitar un documento para que trabajen sus choferes, sea obligatorio que demuestren que los tiene dados de alta en el IMSS.

Esto con la intención de protegerlos con los derechos que marca la ley en caso de que tengan un accidente o cuando cumplan con su periodo de vida laboral.

De acuerdo con el legislador, en la actualidad los conductores están desprotegidos, no tienen derecho a una pensión; en caso de un accidente, quedan en el desamparo, y no pueden acceder a una vivienda de interés social. Calificó esto como inadmisible, sobre todo porque ofrecen un servicio público.

Beneficios

Al darles garantías de ley al conductor y a sus familias, estos realizarán su trabajo con más empeño. Además, con esto serán más las personas que se interesen en ser choferes, porque en la actualidad hay déficit de los mismos.

Esta iniciativa nació luego de que se registraran diversos accidentes, en los cuales estuvieron involucrados choferes. Se detectó que, en algunos casos, si bien los concesionarios cubrieron los gastos médicos, las familias sufrieron la falta de ingresos en el hogar porque no se clasificó como riesgo de trabajo.

Sin nada

Un conductor con más de veinte años en el servicio de reconocida ruta dijo estar envejeciendo y no tiene idea de lo que hará cuando ya no pueda manejar. En su caso, se conformó con no tener seguro durante muchos años porque de camionero le daban un sueldo diario que superaba los cinco salarios mínimos.

Poco a poco, esta cantidad ha ido disminuyendo, y ahora lo que gana no le alcanza, pero no tienen otra opción de trabajo. Aseguró que ahora le pesa haber trabajado sin seguro y no tener derecho a una pensión ni tampoco tener casa.