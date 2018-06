Integrantes del CPC buscan ser vínculo entre ciudadano y gobierno

Cuiacán, Sinaloa.- Luego de ser nombrados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y entrevistados tres de los cinco miembros, reconocieron que uno de los retos principales de este nuevo órgano será la ciudadanización del mismo y hacer que la población tenga acercamiento con el trabajo que se realiza.

Por ser un órgano naciente, coincidieron en que se debe hacer y acercar el trabajo para ser un puente entre los ciudadanos y el gobierno, como parte fundamental para el ataque frontal a la corrupción en nuestra entidad.

Se pronunciaron para que una vez que inicien los trabajos, establecer canales con la sociedad civil. Norma Sánchez recalcó que los órganos ciudadanos nacieron para abrir canales entre el ciudadano y gobierno.

“Lo primero es estrechar esa relación con los ciudadanos, que ellos sepan que estamos abiertos al diálogo y escucharlos, pero sobre todo queremos llevar ese mensaje al gobierno”, dijo.

A los ciudadanos no se les puede cerrar la puerta, y mucho menos poner obstáculos, ya que serán parte importante en el combate a la corrupción.

En entrevista para EL DEBATE, Sánchez reconoció que órganos como el Comité de Participación Ciudadana no están exentos de la críticas y señalamientos, pero recalcó que eso es parte del proceso y se debe estar abierto a ello. A esto, destacó que la mejor carta de presentación de quienes integran este Comité será la honestidad, acciones y trabajo que realicen.

Poner en marcha

A su vez, Sergio Avendaño, otro integrantes del CPC, elegido este viernes por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción Local y Estatal, recalcó que deberán trabajar los cinco integrantes para poner en marcha el sistema.

“Si hay que enfrentarse a una ausencia o escasez de recursos, pues lo solucionamos y trabajamos con lo que se tenga. Para mí en lo particular esos son temas ajenos, no sé yo si realmente el gobierno diga que no hay dinero. Entiendo que es un mal general en todo el país”, aseveró.

Como es un órgano que estará integrado por diferentes perfiles, se pronunció por el acercamiento con distintos grupos de la sociedad, dijo que se deben seguir estrategias como reuniones con colegios de profesionistas, a fin de acercar el trabajo que estarán haciendo; pero que además conozcan qué comprende el Sistema Anticorrupción.

Hoja de vida limpia

Quienes hoy integran este comité tampoco estarán exentos de señalamientos, pero quienes participaron en este proceso electivo cuentan con una hoja de vida limpia y experiencia probada en la materia, señaló Francisco Mojica, otro de los integrantes del CPC.

“El currículum de los aspirantes es intachable, y obviamente nosotros estamos para ser la voz de los ciudadanos como tal y representarlos ante el Sistema Anticorrupción”, dijo.

Reconoció que la Comisión de Selección buscó que entre los participantes no existiera vínculo alguno con grupos de poder, y, a su criterio, cumplieron con este cometido. El proyecto, sostuvo, necesitará del apoyo de los ciudadanos, ya que se requiere echar en marcha el Sistema a corto, mediano y largo plazo para dar resultados.