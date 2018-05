Publican convocatoria para el comité de participación ciudadana

Culiacán, Sinaloa.- Rodolfo Campoy de la Vega, coordinador de la Comisión de Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción fue quien dio a conocer los por menores de quienes quieran participar en la convocatoria para elegir al comité de participación ciudadana.

Edna Fong, señaló que quienes aspiren a estos puestos deberán contar con al menos experiencia de 5 años en materia de transparancia o rendición de cuentas.

Pero además deberán hacer pública su declaraciones 3 de 3. No haber desempeñado cargo popular en los últimos 4 años, ni haber pertenecido a ningún partido.

A partir de mañana estará abierta la convocatoria, mientras que la recepción de documentos será entre 14 al 25 de mayo en un horario de 9 a 13 horas. Para ello se acordó que sea en la escuela de derecho de Sinaloa donde se reciban los documentos.

Participación activa para hacer contrapeso en la corrupción. La sociedad tiene oportunidad de estar atento a lo que sucede en el estado. Para ello se evaluaran perfiles, curriculum vitae, se hará la entrevista pública y designación.

La falta de recursos no es un problema. No tenían presupuesto porque no sabían cuánto se ocupaba, dijo.