Descontrolado incremento de gasolina en Sinaloa

Culiacán.- El litro de gasolina alcanzó su precio más alto en Culiacán, al superar los 21 pesos la Premium, también conocida simplemente como roja.

En un recorrido realizado en las gasolineras, se constató que en al menos tres estaciones el costo del combustible rebasó los 21 pesos, y en decenas de negocios están a punto de llegar a este precio.

De acuerdo, con los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), durante la jornada de ayer en Culiacán se registraron tres gasolineras con el costo del litro de la Premium en 21.01 pesos. Mientras que en el resto de los municipios los precios varían entre los 20.60, como máximo en Mazatlán; y 20.26 en Ahome. Y en ese mismo promedio se encuentra en Guasave y Salvador Alvarado.

En el recorrido se encontró que una de las pocas gasolineras que ofrecía el precio superior a los 21 pesos se encuentra ubicada en la colonia Aquiles Serdán.

En la mayoría de las estaciones de combustible del centro y norte de la ciudad, el precio oscila entre 20.85 y 20.92 pesos; mientras que la Magna o verde, alcanzó los 19.80 pesos.

En el resto del recorrido, se pudo constatar que la tendencia se mantuvo encima de los 20 pesos. Pese a lo alto de los precios, había gasolineras que presentaban una alta demanda, debido a que buscaban lugares con fama de vender los litros completos, más que el precio más barato.

Cabe destacar que no se encontraron gasolineras que no contaran con sus precios exhibidos en anuncios grandes, debido a que ello fue una obligación que les marcó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sondeo

En un sondeo hecho con automovilistas que cargaban combustible, coincidieron en que se han visto afectados en su economía tras el incremento en el costo de este.

Arturo León consideró que el incremento es injusto, debido a que es más el gasto que destinan. En su caso, señaló que se ha tenido que incrementar el dinero que destinan para cargar los mismos litros que destinaban antes. En cambio, otros ciudadanos coincidieron en que han tenido que disminuir los litros con los que cargaban sus unidades.

Denuncias

De acuerdo con la Profeco, una vez liberados los precios de los combustibles, el comportamiento de estos depende directamente de la oferta y la demanda que haya en el mercado.

Ante ello, el monitoreo de los costos no es injerencia de la Profeco; sin embargo, sí tienen influencia en caso de que no expongan sus precios en carteles legibles para el público. Esto les permitirá a los clientes comparar los costos antes de decir si cargarán su tanque o no, por lo que es importante que en caso de que se detecten estaciones de gasolina que no expongan sus costos o que no ofrezcan litros completos, denuncien al 01 800 46 88 722.