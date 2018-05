Cruz Roja Sinaloa llega a la meta de $30 millones

Culiacán, Sinaloa.- Durante los dos meses de colecta estatal, Cruz Roja Sinaloa logró llegar a la meta de 30 millones 598 mil 789 pesos, suma que fue aportada tanto por el sector empresarial como social. Este dinero será destinado para seguir ofreciendo los primeros auxilios y las diferentes atenciones médicas que requiera la ciudadanía ante situaciones de emergencia.

Con un panorama difícil para llegar a la meta debido a que la población sinaloense con anterioridad había sido generosa aportando a la benemérita institución para los damnificados de los sismos en el sur del país, el delegado estatal Arturo Ramos celebró este acontecimiento que vendrá a beneficiar a toda la población sinaloense en las acciones de rescate que se requieran.

En su mensaje agradeció a quienes aportaron desde lo más mínimo, así como donaciones en especie, señalando que esto vendrá a hacer la diferencia, ya que, a comparación de otras entidades, Sinaloa es la que más recaba durante la colecta nacional, permitiéndole ganar en tres ocasiones el Premio Nacional de Cruz Roja por ser la institución que más captaciones recibió durante la colecta.

Durante dos meses, las delegaciones de Cruz Roja de cada municipio se dedicaron a realizar las campañas de recaudación mediante los diferentes métodos, como redondeo, boteo, donación directa en la base y colecta escolar, logrando solo nueve municipios llegar a la meta, entre ellos Culiacán, que fue el que tenía la meta más alta: 10 millones de pesos.

Mientras que las delegaciones de Mazatlán, Guasave, Sinaloa de Leyva, Badiraguato y Cosalá se quedaron a más del 40 por ciento de cumplir con lo propuesto.

El monto que se recaudó en total por todos los municipios fue de 28 millones 580 mil pesos.

El dinero que cada base municipal recaba es destinado para el gasto operativo y mantenimiento de las mismas bases, dándole prioridad a las mejoras de los equipamientos, reparación de las unidades, de traslado, pago de gasolina, así como en algunos casos el pago de sueldos a quienes colaboran con la benemérita institución.

Mientras que las cuotas de recuperación que se reciben por parte de quienes acuden a atenderse son destinadas para la compra de medicamentos y material médico necesario para brindar los primeros auxilios a los usuarios.

En Cruz Roja se han criticado algunos cobros que han sido fijados por la prestación de algunos servicios, como las consultas de especialidades, a lo que Arturo Ramos confirmó, explicando que esto es un extra que la benemérita institución ofrece; sin embargo, son los servicios de emergencias los que no se cobran, solo se reciben aportaciones voluntarias de aquellos pacientes que deseen hacerlo, recalcando que la institución también cuenta con banco de sangre y quirófanos que requieren de su mantenimiento constante para su buen funcionamiento.

Cruz Roja no cobra los servicios de emergencia y ofrecemos consultas de especialidades de bajo costo; pero si el paciente no puede pagar, no es obligado, destacó.