Seguiré luchando por ti y tu familia: Roberto “el Güero” Cruz

Culiacán, Sinaloa.- Roberto “el Güero” Cruz Castro, habló sobre la decisión de la candidatura por El Frente en el Distrito 2 federal de Ahome, por medio de un video en sus redes sociales, agradece a los ciudadanos que le dieron su respaldo y apoyo, ciudadanos que describió como las nuevas caras, las nuevas ideas, en los que se encuentran mujeres, micro empresarios, universitarios, profesores, súper deportistas que atendieron la convocatoria ciudadana, que creyeron en el proyecto y que por primera vez decidieron participar en política, a todos ellos Roberto “el Güero” Cruz les “agradece enormemente”.



“El Güero” informó que a pesar de construir un gran equipo y de encabezar varias luchas ciudadanas, (en las que menciona el logro del regreso de los uniformes y los útiles escolares), no fue tomada en cuenta esta propuesta y “decidieron otra opción para esta candidatura”, aseguró que a pesar de todo eso, él no va a convocar al odio ni al rencor, pues considera que Sinaloa necesita de la energía positiva, el entusiasmo y lo mejor de cada persona para trabajar por todas las familias sinaloenses.

“Y si creen que esto va a obligarme a retirarme, están muy equivocados, hoy más que nunca quiero decirte que no estás solo, y que no estás sola, que el trabajar por ti y el bienestar económico y educativo de ti y de tu familia, no se restringe a una sola elección y mucho menos a una sola trinchera”, esto es lo que se puede escuchar en el video que colgó en sus redes Roberto “el Güero” Cruz, y anunció que en los próximos días dará a conocer cuál será la próxima etapa del proyecto, donde aseguro que seguirá siendo el mismo “Güero”, congruente y aguerrido que defiende las causas ciudadanas.