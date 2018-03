Sinaloa cuenta con 73 mil adultos en rezago educativo

Culiacán, Sinaloa.- Vivir en pobreza extrema o pertenecer en comunidades alejadas de las cabeceras municipales, son los principales factores que generan el analfabetismo.

En Sinaloa se tiene una estadística de 73 mil personas mayores de 15 años de edad en rezago educativo; cifra que pone en alerta a las autoridades educativas de todos los niveles educativos para buscar ampliar la cobertura y apoyos para que los niños y jóvenes puedan concluir sus estudios de educación básica en el estado.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) informó que se requiere el aumento de formadores para que puedan ampliar su cobertura y poder llegar a aquellas comunidades más alejadas.

“Tenemos en todo el estado mil 700 formadores, pero tenemos municipios donde no son suficientes y necesitamos más jóvenes que quieran apoyar”, explicó el delegado de Conafe en Sinaloa, Mario Valenzuela López.

Existen municipios en donde no pueden dar la cobertura suficiente, como lo es Escuinapa y Rosario, donde apenas hay 20 jóvenes formadores y no pueden acudir a todos los poblados, por lo que esperan que la Federación y estado destinen mayor presupuesto para la contratación de más docentes y garantizar educación a todos los sinaloenses.

Beneficio

Los sueldos que perciben los líderes de educación comunitaria, como se les llama a los docentes, son bajos, ya que al mes percibían un monto de 2 mil 400 pesos, por lo que se gestionó el incrementó, el cual fue aprobado por la federación recibiendo este año un total de 3 mil 100 pesos, así como el suficiente material y equipo didáctico para trabajar.

El funcionario señaló que este sueldo o beca es entregada cada mes, el cual resultaba insuficiente para que los maestros, quienes en su mayoría se encuentran estudiante una carrera profesional, puedan cubrir sus gastos.

El sueldo también les incrementó a las maestras de educación inicial de 844 pesos a mil 900 pesos.

Estos incentivos fueron solicitados para agradecer la gran labor que realizan y motivarlos a que busquen que las nuevas generaciones no deserten en sus estudios y evitar que las personas analfabetas sean más en Sinaloa.

Sin violencia

Mario Valenzuela reconoció que las condiciones de seguridad en algunos municipios no son ideales, como Cósala, Badiraguato y San Ignacio, sin embargo en un encuentro que tuvo con cada uno de los formadores no le manifestaron ser víctimas de violencia y que no se les permita el ingreso a las comunidades.