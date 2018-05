Llaman a derogar artículo que permite corte de agua

Culiacán, Sinaloa.- Irán Zazueta, regidor por Morena, en la sesión de cabildo realizada ayer pidió a los diputados aprobar la iniciativa presentada por legisladores de su partido en la que proponen derogar el artículo 51 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

En este artículo se señala que será causa de limitación de los servicios el que los usuarios dejen de pagar uno o más meses o bimestres conforme al sistema de cobro establecido.

Explicación

De acuerdo con el edil, tener agua potable es un derecho humano y llamó a que no se violente, pues con los cortes se condena a las familias más vulnerables a diversas enfermedades.

En muchos hogares, el agua no se paga no porque los jefes de familia no quieran, sino porque no les alcanza para pagar por sus raquíticos salarios. Por su parte, el regidor por el PAN, Miguel Díaz, calificó esta propuesta como populista y electorera.

Llamó a los diputados a hacer política pública para salvaguardar el agua y que haya sanciones más fuertes para quienes la desperdicien.

El presidente municipal de Culiacán, Antonio Castañeda, dijo que para llevar agua potable a los domicilios se requieren recursos; y si nadie paga, entonces no habrá agua.