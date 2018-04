Auditora pide que Isssteesin acredite dónde está el dinero

Culiacán, Sialoa.- Si en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (Isssteesin) saben dónde están los 947 millones de pesos que observó la ASE y se desconoce su paradero, este deberá ser acreditado por el instituto.

Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), recalcó que lo único que ella puede decir es que tendrán que acreditar ese recurso.

Para ello, aseguró que el ente cuenta con plazos para hacerlo, ya que hasta el momento la ASE no ha dado a conocer la constitución de ningún delito.

De las observaciones que dio a conocer la ASE en conjunto con la Comisión de Fiscalización, el Isssteesin cuenta con la información correspondiente y está enterado de qué encontraron en la revisión que se realizó a los periodos 2012-2016.

En la integración de las acciones es donde se revisa y se dice, aquí hay un hecho constitutivo de delito, responsabilidades administrativas o pliego de observaciones.

Responde diputada

Por su parte, Emma Karina Millán Bueno, titular de la Comisión de Fiscalización, respondió al líder del SNTE 53, Fernando Sandoval, quien calificó de irresponsable e inapropiadas las declaraciones de la priista, a lo que dijo respetar al dirigente y no tener nada en contra de ellos.

“Creo que es importante señalar que nunca vertí en mi vocabulario, en el léxico, ni en lo técnico, ni en lo personal de ninguna manera fraude o desfalco de ningún ente”, aseguró.

Que se hayan dado a conocer cifras en posibles recuperaciones de casi mil millones en el Isssteesin es porque está en proceso de solventación.

A su vez, el diputado de Morena, Jesús Rendón Sánchez, sostuvo que no se puede negar lo ventilado en el Isssteesin, y que ahí existe algo que no está bien. “Ahí existe algo turbio, algo que no cuadra y, claro está, siempre en perjuicio de la gente trabajadora”, señaló.

Razón por la que pidió una revisión transparente.