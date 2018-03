Precio base para maíz es insuficiente: CAP

Culiacán, Sialoa.- Pese a que Aserca estableció una base de 45 dólares para la tonelada del maíz blanco de Sinaloa, los productores pelearán para que el costo de esta alcance 4 mil 200 pesos, aseveró el coordinador del Consejo Agrario Permanente (CAP), Agustín Espinoza Lagunes.

La definición de la base fue marcada por Aserca de forma unilateral, bajo el argumento de que si se pactaba arriba de 45 dólares, alrededor de 1.7 millones de toneladas de maíz podrían quedar fuera del esquema de comercialización. “Los productores hicimos varias propuestas, una de ellas era una base de por lo menos 49 dólares; sin embargo, el director en jefe de Aserca defendió su postura”, señaló.

Asimismo, detalló que al establecer una base de 45 dólares, en caso de que este se cotice en 19.05 pesos, la tonelada podría ubicarse en 3 mil 800 pesos, lo cual es insuficiente para la operación de la actividad. No obstante, en caso de que el tipo de cambio se cotice por debajo de los 19 pesos precio para los productos, ni siquiera llegaría a los 3 mil 800 pesos, y la situación sería más compleja.

Petición

Ante ello, el dirigente del CAP en Sinaloa enfatizó que como primera opción solicitarán ante el gobierno federal un apoyo complementario de nueva cuenta, el cual deje como resultado un ingreso más satisfactorio.

Espinoza Lagunes puntualizó que aún no saben a ciencia cierta la cantidad de este, debido a que aún no se firman los contratos; y destacó que para los agricultores de la entidad el argumento por parte de Aserca no tiene validez ni credibilidad, por lo que no se quedarán de brazos cruzados para alcanzar sus objetivos.

Ante ello, hizo un llamado a los productores para que busquen un precio que resulte más rentable para todos los involucrados en la actividad y con ello puedan obtener mayores dividendos.