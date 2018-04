Manos sinaloenses producen las fresas de Bachigualato

Culiacán, Sinaloa.- Con una tradición de 30 años, Gabriel Castro Meza, originario de Culiacán, se siente orgulloso de la calidad de las fresas que logra producir en esta región.

Pese a que la entidad no reúne las condiciones climáticas adecuadas para la producción de esta fruta, en Bachigualato la siembra de fresas es común entre las familias, tal es el caso de Gabriel. Con sus gastadas manos producto de su arduo trabajo, el señor de 77 años de edad comenta que con orgullo y pasión se entrega a la cosecha que año con año siembra con ayuda de su familia.

Producción

Desde muy tempranas horas del día, el productor inicia su labor en compañía de uno de sus hijos u otras veces solo, en una tierra que, aunque la renta en 30 mil pesos, la siente como suya, ya que en ella está plasmada la entrega de su trabajo. Comentó que antes de sembrar tiene que rastrear; el siguiente paso que da es limpiar el terreno, ya que se llena de monte.

Cosecha de fresas.

Tengo que dar unas dos o tres rastreadas porque se nos enmonta y queda muy cochino, expresó.

El sistema de riego que utiliza es rústico, ya que es una manguera de plástico conectada a un sistema de goteo con tubo PVC, lo conectan a la siembra y de esta manera bombean agua del canal que se encuentra a escasos metros de la siembra. Los productos que utiliza son orgánicos, para evitar problemas, ya que en años anteriores algunos compañeros tuvieron problemas por casos de intoxicación.

Sin apoyos

El productor de fresas expresó que no es fácil tener este tipo de cultivo en el estado, pero, a pesar de no contar con mucho capital, pone todo su esfuerzo.

“Por lo menos nos da para comer lo que es la temporada, no la atendemos como debe de ser precisamente por lo económico”.

Su sueño, según platicó don Gabriel, sería exportar su producto fuera del estado, pero por falta de recursos se le dificulta, por lo que realizó un llamado al gobierno para que den apoyos para las personas que se dedican a la tierra sinaloense, ya que muchas veces las personas cuando miran a un vendedor tratan de regatear, cuando no saben el proceso y el gasto que tiene que pasar; asimismo, detalló que deberían de comprar producto hecho en Sinaloa para apoyar la economía local.