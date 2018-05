Tribunal Electoral de Sinaloa desecha queja contra Elsy López Montoya

Culiacán, Sinaloa.- Esta mañana el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, desechó la queja que interpuso Guillermo Mier Quiroz, candidato independiente en contra de Elsy López Montoya, candidata del PRI-Panal-Verde por el distrito 21.

El quejoso denuncia que existe propaganda anticipada en el distrito 21 de la mazatleca. Añade que se promueve la imagen y perfil de Elsy López ya que se hace promoción en videos.

Ante esto Alma Leticia Montoya, magistrada a cargo del caso expuso que la sala sostiene que debe existir tres elementos personal, temporal y subjetivo. Se advierte que aporta un video donde sale Elsy pero no pide el voto.

La prueba no es fehaciente y suficiente para que se acredite lo denunciado. El video no aporta más elementos que acredite lo que pide el quejoso. En ese sentido Mayzola Campos, recalcó que no se acredita el hecho que denuncia el candidato independiente no corrobora prueba alguna que lo denunciado se hizo en la fecha que denuncia.