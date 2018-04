Diputados buscan que Congreso ya no sea una ‘congeladora’

Culiacán, Sinaloa.- Para evitar que se registre un cuello de botella en las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado, los legisladores deben decir cuándo no es viable dar trámite a las reformas que se presenten.

Víctor Godoy Angulo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que en los trabajos que se tienen por la reforma a la Ley Orgánica del Congreso local se buscan mecanismos para evitar que exista la llamada “congeladora”, por lo que vigilarán que no se presenten iniciativas que solo busquen cambiar una palabra por otra.

El priista enfatizó que lleva un avance del 90 por ciento en el análisis, por lo que aseguró que están en condiciones de darle trámite en este periodo ordinario que concluye el 31 de julio.

Sobre las voces que piden que se realicen sesiones tres días a la semana para evitar retrasos en iniciativas, mencionó que esa no sería la solución, ya que se podría llegar en un momento donde no haya tantas iniciativas. Sin embargo, lo que se puede hacer es presentar iniciativas sustanciosas y no aquellas que piden sustituir una palabra por otra.

El tema de la “congeladora” dijo se soluciona haciendo periodos extraordinarios.

Matrimonio gay

Cuestionado sobre el matrimonio igualitario, dijo que no temen aprobar ciertos temas y mucho menos creen que estos vayan a tener consecuencias electorales. Recalcó que hay consenso de quienes integran las diferentes bancadas, pero no comprometió que vaya a salir antes de que ellos dejen la 62 Legislatura.

Reconoció que existen iniciativas en relación con los matrimonios igualitario que se analizan y se dará el curso correspondiente.

Se está revisando y vamos a dar curso, a ver qué es lo que realmente debemos hacer, todo que vaya apegado al marco normativo y a lo que la ley nos manda, dijo.

Hay otros estados que han legislado en la materia, pero en Sinaloa el tema no se ha retomado de parte de las fracciones parlamentarias.

Si bien declaró que se hará, no aseguró que la reforma al Código Familiar del Estado, que permitiría que las uniones entre personas del mismo sexo, vaya a ser aprobada en esta legislatura. En Sinaloa se requiere reformar los artículos 45 y 165.