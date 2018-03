Siguen trabajos e inconformidad por construcción del muro

Culiacán, Sinaloa.- El muro que empezó a construir el gobierno estatal y que dividió la calle Venus, en la colonia Rubén Jaramillo, sigue causado molestias entre los habitantes.

Reporteros de EL DEBATE realizaron un recorrido por el sector, debido a varias quejas de los habitantes, donde se puede observar que se está realizando la pavimentación de la calle y el muro continúa, y de esta manera también sigue la inconformidad de los vecinos.

Loreto Corral, vecina de la colonia, expuso que ya interpusieron una denuncia en el Tribunal de Justicia Administrativa, para que paren la construcción del muro, porque no tenían el permiso para construir cuando iniciaron.

Apenas acaban de sacar el permiso, y la obra desde cuando la empezaron, ellos están en la mira de hacer el muro, pero los vecinos nos negamos, acusó.

Los afectados señalaron que quieren dejar en claro que están de acuerdo con la pavimentación de calle, mas no con la construcción del muro, por lo que piden que se suspenda la construcción.

Riesgo para los habitantes.

Costo

El muro tendrá un costo de 240 mil pesos, los cuales son aportación del gobierno estatal, y la pavimentación de la calle por ambos lados del muro, tendrá un costo de un millón 800 mil pesos, cuyos recursos son del Gobierno del Estado.

Edilberta Tizoc, líder de la colonia, señaló que no sabe el porqué el gobierno estatal está gastando tanto dinero en un muro cuando lo único que tenía que hacer era pavimentar la calle.

Afectados

En la Secretaría de Obras Públicas del Estado enseñaron las firmas algunos vecinos que estuvieron de acuerdo, pero los afectados expusieron que solo la parte de abajo de la colonia es la que quiere el muro y son solo algunos, por su parte, María Elena López quien vive en la parte baja, comentó que ella nunca firmó.

En este caso ella es una de la más afectadas, ya que desde que iniciaron con la construcción la dejaron sin banqueta y la puerta principal quedó en un volandero, para poder entrar a su casa tiene que hacerlo con una escalera de madera, lo cual se le dificulta mucho ya que tiene 66 años de edad.

La construcción avanza, y los vecinos no ven que estén construyendo acceso para escaleras por lo que la parte de abajo no podrán salir por esa calle ni en carro ni a pie. “Están haciendo las cosas a la brava, se supone que abajo es un arroyo, el día que salga una creciente, haber a donde vamos arrancar porque no quieren ni dejar escalones” finalizó uno de los habitantes.