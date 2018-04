Senadores esperan para votar por la eliminación del fuero

Culiacán, Sinaloa.- En el Senado de la República se votará a favor del retiro del fuero a funcionarios públicos, aseguró el senador Aarón Irízar López.

Asimismo, aseveró que el hecho de que la ley no tenga complejidad alguna, con excesivos artículos, hará que el procedimiento de aprobación no tenga problemas: “Yo votaré en favor de que se les retire el fuero para que no haya posibilidad de que ningún funcionario público irregular, del tamaño que sea, pueda hacer sujeto a la aplicación de la ley de manera igualitaria”, adelantó.

En este sentido, explicó que la aprobación de esta iniciativa ayudará a terminar con la corrupción, ya que este es un mal que atenta contra el avance del país, por lo que la ley se debe aplicar con todo el rigor sobre quienes caigan en estas conductas, que es un reclamo por parte de la sociedad que se formulen las leyes necesarias para que se termine la corrupción finalmente.

El hecho de que la mayoría de los integrantes del Senado no sean militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó, no será una limitante para que sea aprobada, por ello tendrán el voto del resto de los senadores de otros partidos.

Proceso

En lo que respecta al seguimiento de la iniciativa, el documento ya fue enviado de la Cámara de Diputados a la de Senadores, por lo que la Junta de Coordinación Política va a procesar el tiempo en que se someterá en las comisiones.

Una vez aprobada por las comisiones, estará lista para ser subida al Pleno, lo cual podría darse en un periodo extraordinario, debido a que el ordinario concluye el 30 de abril.

Para que sea efectiva la aplicación del retiro del fuero a los funcionarios públicos en los estados ya aprobado, debe existir un reclamo en la Cámara de Diputados a nivel local.

Por su parte, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que eliminar el fuero tendrá un impacto social importante:

Que nadie se escude en el marco y actúe en el marco de la ley, que todos aquellos que seamos posiblemente señalados podamos acudir ante el tribunal correspondiente.

Hoy en día existen instituciones fuertes que defienden los derechos. Ante ello, todas las personas deben ser tratadas de igual forma ante la ley.

La propuesta, recalcó Osorio Chong, fue realizada por el candidato de la coalición que integran los partidos PRI, Partido Verde y Nueva Alianza; y que a diferencia de otros candidatos, él no se quedó en el discurso, sino que cumplió con hechos.

El resto no pudo sustentar de ninguna forma el apoyo de las bancadas en el Congreso de la Unión, y por ello las propuestas de los otros quedaron en eso.