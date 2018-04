Sin encontrar en Sinaloa fármaco tramadol falso

Culiacán, Sinaloa.- Ante la alerta sanitaria que se emitió en el país por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre la presencia de un medicamento falsificado que lleva por nombre tramadol en el estado, no se han encontrado lotes de este fármaco.

El delegado de la Coepris en Sinaloa, Alan Urbina, señala que desde el jueves que se emitió la alerta sanitaria no han encontrado la versión falsa de este fármacos, a pesar de que se inició un fuerte operativo en farmacias y tiendas de conveniencia donde puedan vender el producto.

Hasta hoy (ayer)no hemos encontrado este producto. Es importante que la ciudadanía se encuentre alerta y distinga si es falso o no, explicó el funcionario federal.

Anomalías

La federación señaló que este producto fue detectado porque tiene ciertas características que no coinciden entre ellas: el logo no se encuentra visualizado en el empaque ni ampolleta, además de que no corresponde con la empresa que señalan.

El color verde que utilizan en la caja es diferente a las presentaciones reales, además de que al interior del producto no viene con un instructivo para su aplicación.

El medicamento tradol o tramadol se utiliza como analgésico en el tratamiento para el dolor de intensidad moderada a severa, actuando sobre las células nerviosas específicas en la médula espinal y del cerebro.

El producto falsificado ostenta el lote 00930H con fecha de caducidad de enero 2021, presentando anomalías en el empaque primario y secundario, por lo que se exhorta a la población a no adquirir este producto en caso de que lo encuentren vendiendo en alguna farmacia, supermercado o tianguis de manera ilícita, ya que puede provocar graves problemas a la salud de las personas puesto que se desconoce el contenido de sus ingredientes y las condiciones sanitarias en que este haya sido fabricado.

Denuncia

En el estado se atiende un total de 35 alertas sanitarias de distintos medicamentos o productos para bajar de peso, entre ellos:alacramid, antisueros, venocim, vacuna homeopática influenza, sofran y vacuna contra la diabetes, por mencionar algunos productos.

Alan Urbina hace un llamado a la ciudadanía a que ingrese a la página oficial de Coepris y revise las alertas sanitarias que se están emitiendo y con esto prevengan daños a su salud.

Y de notar la venta de alguno de estos productos, hagan una llamada a las oficinas de Coepris al teléfono 667-261-2277. O bien, hacer un reporte al sector de la salud para que verificadores acudan de inmediato al lugar y realicen el resguardo.