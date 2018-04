INE pone en resguardo 3 mil 600 credenciales para votar

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que en el Instituto Nacional Electoral (INE) se quedaron alrededor de 3 mil 600 credenciales que no fueron recogidas por quienes las solicitaron, en procesos anteriores la cifra siempre fue superior a la registrada esta ocasión, señaló Eduardo Fierro Barraza, vocal del Registro Federal de Electores.

En 2015, la cifra de personas que no recogieron el plástico superó las cinco mil. Explicó que será una vez que concluya la jornada electoral cuando, en sesión del Instituto Nacional Electoral, se aprobará liberar los plásticos para poder entregarlos a los dueños.

Con esto, las personas que no recogieron la credencial de elector no podrán votar en los comicios del domingo primero de julio.

Credenciales

Los plásticos no corresponden a todos aquellos que solicitaron reimpresión y que no fueron a recogerlos, toda vez que el plazo para eso concluye el 28 de junio, tres días antes de la jornada electoral.

Las credenciales son aquellas que pidieron reposición o la solicitaron por primera vez.

Comentábamos que es un procedimiento muy atinado de la institución porque van más de 12 mil reposiciones desde que cerró el plazo de reimpresiones, dijo.

Para reimpresión se tiene hasta el 20 de junio, y para recogerlas el 28 del mismo mes.

A las personas que no acudieron a recoger su credencial se les notificó para que pasaran por ellas; sin embargo, algunos manifestaron que salieron del país; otros que no vivían en esos hogares, y de algunos el interés fue nulo.

Debate de senadores

En Sinaloa, el INE organizará tres debates donde participen los aspirantes al Senado de la República. El primero será el 8 de mayo en Culiacán. Los otros dos serán en entre el 27 y 28 de mayo en Mazatlán; y el último a mediados de junio en Los Mochis.

Hasta el momento se desconocen qué inmuebles albergarán los encuentros, pero se tiene programado hacer tres encuentros.

Para senadores, el órgano electoral no está obligado a organizar debates, pero para presidente de la República sí.

El encuentro entre candidatos a la Presidencia de México se hará mañana domingo a las 20:00 horas (centro de México), 19:00 horas de Sinaloa.

El candidato que abrirá el debate será Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco.