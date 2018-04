Sin aparecer en la lista Irma Tirado

Culiacán, Sinaloa- La diputada con licencia, Irma Tirado señaló que el no aparecer en la lista oficial del INE para contender por la diputación federal en el distrito 1 no significa que no vaya a estar en la contienda.

Si no que está esperando a que se lleguen las negociaciones entre partidos para definir si estará participando en el proceso electoral.

Irma Tirado.

Aún así Irma habría iniciado campaña sábado y domingo sin embargo dejo de realizar actividades proselitistas ya que espera que mañana sea resuelto quien participará en la coalición Todos Por México.

En la lista oficial que emitió el INE aparece en el distrito 1 la candidata Yahaira Silvina García Madrigal.

Explicando Jorge Luis Ruela Miranda, vocal ejecutivo del INE que el plazo del registro se venció el pasado 29 de marzo.