Arresto del Koala es solo el inicio de justicia

Culiacán, Sinaloa.- El día de ayer se dio a conocer el rostro de Heriberto "N", alias el Koala, joven de 26 años de edad que participó en el asesinato del escritor y periodista Javier Valdez Cárdenas el pasado 15 de mayo del 2017.

Por medio de una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo; el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto; y el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, Sales Heredia leyó el comunicado en el que se expusieron detalles del arresto del presunto implicado en el asesinato.

"Ayer se dio el primer paso concreto para que la investigación del crimen de Javier Valdez pudiera llegar a un término de justicia que nosotros hemos estado reclamando en estos casi doce meses", expresó Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce.

El arresto de Heriberto "N" es un avance, indicó Bojórquez, pues aún se tienen por lo menos los nombres de dos personas más que presuntamente participaron en el homicidio de Javier Valdez, por lo que hay una orden de aprehensión librada por un juez de Culiacán y se está buscando la otra. Sin embargo, no se ha hablado de los autores intelectuales del crimen del periodista.

Felicito a los elementos de la @PoliciaFedMx, #CNS y @PGR_mx, que en una operación conjunta, hace unos momentos detuvieron al presunto responsable del homicidio del periodista Javier Valdez, quien lamentablemente fue privado de la vida el año pasado en #Sinaloa. — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) 24 de abril de 2018

Conferencia

La mañana del día de ayer, Sales Heredia confirmó y detalló la información que había compartido por medio de la red social Twitter la tarde del lunes 23 de abril, día en el que Heriberto "N" fue aprehendido en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Al presunto responsable del homicidio de Javier Valdez se le vincula con un grupo del crimen organizado que opera en la entidad, mas el comisionado nacional no especificó cuál es, solo mencionó que se dedica al trasiego de drogas. También se confirmó mediante esta declaración que el trabajo de Javier Valdez fue el motivo por el que fue ultimado, ya que tocaba temas como el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Entre otros detalles, Sales mencionó el traslado que se realizó en día de ayer del inculpado a la ciudad de Culiacán, así como que no hubo uso de la fuerza en el arresto, que en todo momento se respetaron los derechos del mejor conocido como el Koala y que se le leyó la cartilla de estos derechos para hacerlos de su conocimiento.

Comunicación

La mañana de ayer, después de que tuviera lugar la conferencia de prensa de Sales Heredia, el director de Ríodoce, Ismael Bojórquez, así como el jefe de información del semanario, Andrés Villarreal, hablaron con los medios de comunicación interesados en la detención del presunto asesino de Valdez.

Bojórquez detalló que el día lunes 23, alrededor de las 18:00 horas, el fiscal de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, informó de la detención de Heriberto "N", alias el Koala, en la ciudad de Tijuana, y que sería trasladado en el transcurso de la noche a Culiacán, pero por cuestiones de clima llegó hasta el día de ayer a mediodía.

El director del semanario en el que laboraba Valdez Cárdenas señaló que había acercamientos para ver el trabajo de la Feadle y hacían de su conocimiento detalles como nombres de sospechosos y otros avances de la investigación. Entre lo conversado con el fiscal se destacó que el joven arrestado es originario del pueblo de San Javier, del municipio de San Ignacio.

El amigo y colega de Valdez confía en que la detención del Koala les proporcione información par dar con el paradero de los otros dos sospechosos en el asesinato del columnista de La Jornada, quien ya rindió una declaración en la ciudad de Tijuana y la hará ante un juez de Sinaloa.

"Lo vemos como un avance. Creo que no se debe cantar victoria, que la investigación del crimen de Javier ha entrado en una nueva fase, en una nueva etapa, que falta mucho todavía para que nosotros podamos estar satisfechos en nuestra exigencia de justicia», comentó Bojórquez.

Andrés Villarreal agradeció a los medios de comunicación, tanto locales como nacionales y extranjeros, que durante meses han estado apoyando al semanario en la exigencia de justicia: "Nos queda claro en Ríodoce que no se trató aquí solo del asesinato de Javier Valdez, sino de una agresión a la prensa en general, a los defensores de derechos humanos y como parte de una situación que se ha suscitado en México de los últimos doce años de agresiones constantes a la población», expresó Villarreal.

Debido proceso

El integrante de la Comisión Ciudadana de Justicia para Javier Valdez y activista Óscar Loza Ochoa señaló que al acercarse el primer aniversario luctuoso de Valdez no quisieron las autoridades presentarse con las manos vacías y arrestaron al Koala, uno de los tres autores materiales, "ni siquiera se habla de los autores intelectuales", señaló.

Loza Ochoa espera que las autoridades hayan actuado con el debido proceso y no se cometan errores que considera se han dado en otras ocasiones. El activista no descalifica la investigación de la Fiscalía, pero esperará a que se den las comparecencias y un juicio, esperando que la investigación pueda soportar cada una de las etapas del proceso:

"La investigación debe continuar ahora con el juicio, no solo para la aprehensión del segundo involucrado y para el esclarecimiento de ese tercero, que nada más se menciona, pero no se dice que haya una orden de aprehensión, porque no hay elementos todavía", concluyó.