El pequeño José Ángel aún necesita de tu ayuda

Culiacán, Sinaloa.- Desde hace un mes, Karina Cárdenas Osuna y su hijo, José Ángel Cabanillas Cárdenas, viven en el albergue del Hospital Pediátrico de Culiacán. La familia carece de recursos suficientes para regresar a su casa en la ciudad de Mazatlán, además de estar a la espera de una válvula que el pequeño necesita para seguir con su vida normal.

Los médicos aún no le dan fecha exacta para la llegada del dispositivo.

“No nos dieron fecha, ya que nos dijeron que de México se manda pedir a Estados Unidos, tendremos que estar viviendo aquí hasta que llegue”, explicó.

Testimonio

Según el testimonio de la madre, la espera ha sido larga, ya que José Ángel no puede sentarse ni caminar por su cuenta, por lo que ella debe trasladarlo siempre en carriola y colocarle pañal.

Debido a esta necesidad, Karen no puede separarse de su lado, por lo que no puede trabajar, y enfrenta grandes necesidades, que en ocasiones no tiene ni para comprarle los alimentos.

Ayuda

Con tristeza, Karina Cárdenas indicó que a sus cortos 5 años, el pequeño fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el 60 por ciento de un tumor canceroso, que atacaba su sistema nervioso central, además ha recibido seis quimioterapias, 37 radioterapias y 10 colocaciones de válvulas. De acuerdo con su mamá, las primeras nueve radioterapias quemaron su esófago, por lo que no es capaz de deglutir ningún tipo de alimento desde el pasado mes de agosto.

Desesperación

La familia todavía no sabe cuánto tiempo más tendrá que estar a la espera de la válvula, por lo que seguirá viviendo en el albergue del Hospital Pediátrico, y solicita el apoyo de la ciudadanía para comprar los alimentos de su pequeño.