Malos olores provocarían cáncer y otras enfermedades

Culiacán, Sinaloa.- Los malos olores que se perciben en la ciudad desde hace un par de meses pueden provocar cáncer, además en unos años también estarán ocasionando bajo nivel intelectual en la población, comentó el bioquímico Armando Malacón.

El catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa dijo que si la ciudadanía no alza la voz ahorita y exige a las autoridades que se apliquen leyes que realmente protejan al medio ambiente, no tendrán derecho a quejarse después. El problema indicó es que en la actualidad el medio ambiente se maneja como tema político, pero no humano ni preventivo.

Mala ubicación

En Sinaloa, el grado de contaminación es demasiado alto, y el gobierno no hace algo contra las empresas que están mal ubicadas respecto a los vientos dominantes y son las que provocan los malos olores. Por la ubicación en la que está el mar, algunas empresas deberían estar instaladas al lado extremo de la ciudad, como para el lado del Barrio.

De seguir la permisividad de los gobiernos y de la ciudadanía sobre que las empresas sigan contaminando y generando malos olores, en 20 y 50 años las nuevas generaciones van a estar desarrollando enfermedades, y va a ser demasiado tarde para alzar reclamar.

Otra opinión

Joel Retamoza, presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense, comentó que si organismos ciudadanos se hubieran involucrado en la investigación para dar con las empresas causantes de los malos olores, ya se tuvieran resultados.

En la ciudad hay diferentes olores desagradables que no pueden ser identificados de forma simple por los ciudadanos y que son por heces fecales de establos y provenientes de los drenajes. Estos últimos son similares a huevo podrido.

Lo lamentable es que las autoridades tampoco tienen forma de identificarlos. Detalló que hay partículas en la atmósfera menores a las 2.5 micras (PM 2.5), y estas son las que provocan cáncer, por lo que las autoridades deberían estar midiéndolas y tomando acciones preventivas.