Migrantes comienzan a formar asentamientos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En la sindicatura de Costa Rica, migrantes provenientes de la isla caribeña Haití, han decidido dejar de seguir el sueño americano, y se han quedado en Culiacán para buscar oportunidades, y poder sacar adelante a sus familias y garantizar al menos el alimento diario.

Jaime Quintero, representante de la Iglesia Anglicana, dijo tener registro de dos mujeres que unieron sus vidas con hombres sinaloenses y se encuentran en el proceso de formar una familia.

Asimismo han detectado jóvenes haitianos y hondureños que se encuentran trabajando en el sector de la construcción y las ventas, así como algunos que están optando por irse a trabajar los campos agrícolas.

Hemos visto a migrantes que están iniciado su vida en Costa Rica y dejan de lado la idea de seguir su camino hacia Estados Unidos por las dificultades que tienen para ingresar a ese país, explicó el sacerdote.

De los migrantes que resultan con mayor afectaciones son los niños, quienes no son incluidos en la sociedad ya que la mayoría de ellos no cuentan con documentos oficiales que les permitan ser ingresados al sistema educativo, además de que algunos se encuentran sufriendo parte de la inestabilidad de no tener un lugar digno donde vivir por lo que junto con sus padres optan por salir a pedir dinero en los principales cruceros de la ciudad o bien son dejados en los espacios donde viven temporalmente mientras sus padres van en búsqueda de llevarles algo de comer.

Salario Injunto

En Culiacán existen un grupo de migrantes de distintas nacionalidades que viven en un local comercial ubicado por el bulevar Benjamín Hill, donde han decidido hacer un pago por la renta de este lugar y así garantizar donde dormir y preparar sus alimentos en lo que encuentran un trabajo formal; sin embargo, al entrevistarlos, los jóvenes se han percatado que les están ofreciendo sueldos muy por debajo del salario mínimo que se tiene en el país.

“Nos han ofrecido un pago de 50 pesos diarios por hacer trabajos de limpieza, tenemos necesidad y los aceptamos pero nos hemos enterado que se nos debe pagar más” explicó un migrante hondureño, quien prefirió reservar su identidad.

Ante esto, el Padre Jimmy reconoció que los sinaloenses están viendo en ellos personas con gran necesidad de trabajar y se aprovechan en darles suelos injustos por lo que hace un llamado a la ciudadanía a que sean consientes de que son personas que no tienen quien los apoye.

Además hace un llamado a las fundaciones y asociaciones civiles a que se unan para brindarles apoyos a estas familias que se encuentran en situación de desamparo en este país.

Censo

Ante la presencia de decenas de migrantes en el municipio, el secretario del ayuntamiento, Paulino Rojo, reconoció que no se tiene registro de cuantos están viviendo aquí ya que es un tema nueva para el gobierno local el cual tendrán que trabajar y buscar la posibilidad de que puedan tener oportunidades laborales o canalizarlos a instituciones donde se les pueda apoyar con el tramite de su documentación oficial, permisos y alimentos.

El funcionario municipal explicó que la situación de los migrantes también deberá ser interés del gobierno federal y estatal para en conjunto crear acciones en las que pueda garantizar que se les respeten sus derechos humanos y garantice seguridad y alimentación.