"Agarren uniformes, pero no voten por el PRI"

Culiacán, Sinaloa.- Serapio Vargas, presidente del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS) aplaudió la decisión del gobernador de entregar dos uniformes a niños del estado.

Recalcó que ese tipo de acciones benefician a los pequeños que recibirán los dos conjuntos, esto a pesar de que la ley no lo obliga a realizar dicha acción. Sin embargo, pidió a los ciudadanos que serán beneficiados agarrar las prendas pero que no voten por el PRI.

No se puede estar quejándose de lo mismo y votando por los mismos, por ello invitó a no votar por el Revolucionario Institucional.

Dijo que no deben confundir las políticas del gobernador quien es una institución y no debe ser ligada a un partido político. Razón por la que invitó a no votar por el PRI, pero aseguró que la decisión de Quirino Ordaz Coppel es bien recibida.