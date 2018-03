Robos y suciedad en el panteón 21 de Marzo

Culiacán, Sinaloa.- Visitantes del Panteón 21 de Marzo denunciaron que en este lugar, además de estar muy sucio, los delincuentes se roban todo de las tumbas.

También lo utilizan como sanitario los vendedores que acuden a la zona. Las tumbas más afectadas por las personas que acuden a defecar se encuentran cerca de una improvisada puerta que da al acceso vial principal que lleva al Fraccionamiento Laureles Pinos, esto pese a que en el lugar hay baños públicos.

Además del excremento y la gran cantidad de papel sanitario que hay entre algunas lápidas, también se pueden ver pañales desechables y una gran cantidad de basura y hasta ropa.

Las cruces de varias tumbas están dañadas luego de que los delincuentes intentaran robárselas con el fin de venderlas.

Peligro

A este sitio también acuden una gran cantidad de personas a consumir mariguana, por lo que los visitantes tienen temor de ser asaltados.

Ayer en el camposanto se encontraba la señora Piedad y otros de sus familiares, fueron arreglar la tumba de su esposo porque cumplían años. Hacían limpieza porque tenían planeado pasar todo el día en el lugar.

Ella comentó que de forma seguida acude al cementerio para llevar flores y veladoras. Indicó que los ladrones se han llevado todo. Las veladoras para quitarles la cera y venderlas, los ramos de flores dijo desconocer para que los quieren. Criticó la suciedad del lugar, ya que dijo por todos lados hay pilas de basura.

Otros visitantes dijeron no entender porque el Ayuntamiento no tapa la puerta improvisada con el fin de que los vendedores no entre a hacer su ‘cochinero’.

Descuido

Caminar por este cementerio es muy riesgoso debido a que hay una gran cantidad de tumbas abiertas. Se tiene que caminar con cuidado porque hay vasos de veladoras quebrados. También hay muchos hoyos los cuales se hacen en el tiempo de las lluvias y no son nivelados.

Algunas lapidas se están cayendo. Además, hay quienes señalan que de la parte en donde esta la fosa común salen muy malos olores.

Visitantes del cementerio piden al Ayuntamiento que cierre todos los accesos al panteón durante la noche para que de esta forma las tumbas estén más protegidas. Así como también que personal del cementerio esté atento para que los vendedores y los vagos ya no se metan a hacer sus necesidades fisiológicas.