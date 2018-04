Analizan lanzar convocatoria para concesión de otra pensión

Culiacán, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Culiacán prevé lanzar una convocatoria para una nueva concesión de una pensión vehicular, luego de que la empresa que opera la pensión Culiacán no ha tenido la disponibilidad de dar un buen servicio de resguardo de las unidades motrices y las quejas ciudadanas por desmantelamientos y robo se siguen presentando.

Ayer, un grupo de ciudadanos realizó un plantón en el Palacio Municipal, exigiendo al alcalde Antonio Castañeda Verduzco y al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, que les ayuden para que les paguen los daños.

Declaración

Castañeda Verduzco dijo que ya ha hablado con los regidores sobre la situación del corralón, y se espera que en breve se apruebe la propuesta de lanzar una convocatoria para que los empresarios interesados en prestar el servicio de arrastre y resguardo de vehículos que son detenidos en retenes o que participan en choques presenten sus propuestas; pero no le quitaría la concesión a Grúas Culiacán, porque todavía le quedan años de contrato con el Ayuntamiento, pero tendrían una segunda opción adonde llevar las unidades.

El primer edil aclaró que no quiere tener problemas legales que le pudieran generar pérdidas de recursos.

Inconformidad

En este tema, el regidor por el PAS, Alejo Valenzuela, comentó que el Ayuntamiento está mostrando tibieza al no quitar la concesión cuando la empresa no está cumpliendo con lo establecido en el contrato. Indicó que, en su caso, está a favor de que haya un nuevo lugar en donde se resguarden los automóviles y motocicletas de forma segura, pero se le debe retirar la concesión a quien no está respondiendo por los daños. En su caso aseguró que el alcalde no se ha acercado a él para informarle de la convocatoria.

Siguen los robos

Pese a que el concesionario tiene más de 60 denuncias acumuladas en la Fiscalía General del Estado por robo y desmantelamiento de unidades y motocicletas que tenían bajo su resguardo, los robos se siguen registrando.

Una de las afectadas es Wendy, quien contó que el pasado domingo 19 de marzo sufrió un leve accidente en su vehículo y no llegaron a un acuerdo con la otra parte involucrada, por lo que decidieron que las unidades fueran remitidas al corralón.

Como el lunes fue festivo, hasta el martes llegaron a un acuerdo las partes y el miércoles fueron a la pensión por la unidad. Les cobraron el tiempo de resguardo, pero cuando su esposo entró y vio el carro se dio cuenta de que lo habían desmantelado y provocado daños que ascendían a alrededor de 50 mil pesos.

Al reclamar en la oficina, la secretaria le dijo que así se lo iba a llevar, pese a que no tenía rines ni llantas porque se le cobraría por cada día que permaneciera allí.

Tras ser asesorados por un abogado, pidieron rines y llantas prestadas y fueron por la unidad, pero les cobraron 500 pesos por los días que lo tuvieron allí. Desde el día del accidente, la vida de Wendy ha sido dar vueltas sin éxito para que le reparen el daño.