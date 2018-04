Ingreso para maíz de 3800 es insuficiente

Culiacán, Sinaloa.- Aunque hasta hace unos meses los productores de maíz exigían 3 mil 800 pesos por tonelada, esta cantidad ya es insuficiente, reconoció la presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias (LCA), Cecilia Moreno Romero.

Ante ello, los agricultores exigen que el ingreso objetivo para la tonelada de este grano se fije en 4 mil pesos, y con ello que la actividad tenga una mejora.

Nosotros hemos tenido ya un acercamiento con el secretario de Agricultura, Baltazar Hinojosa, en donde se le explicaron las necesidades que se tienen el sector, destacó.

Una de las razones principales por la cual exigen que el ingreso del maíz sea actualizado se debe al incremento de los insumos en estos últimos meses.

Cabe señalar que la lucha para que el precio de la tonelada de maíz fuera actualizado persiste desde hace aproximadamente un año, pero no se pudo concretar. Por esta razón, los productores exigieron que el valor de la tonelada de este grano fuera actualizada a la par del aumento de los insumos para los agricultores.

Condiciones

Entre los insumos que más se han incrementado para los agricultores de maíz está la semilla y el fertilizante, que impactan en el costo de producción.

Moreno Romero puntualizó que es importante que el gobierno comprenda la necesidad de los agricultores de Sinaloa para que la tonelada se comercialice a costos más altos.

Además, por este motivo consideró que las peticiones de los graneros son justas, ya que esta es una demanda que le expresan diariamente en los ejidos y las comunidades productivas de maíz.

La dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa dijo que desde su trinchera continuará en la búsqueda de que el costo de la tonelada de este grano sea actualizada.

Pagos

En lo que respecta a los pagos, Moreno Romero enfatizó que estos han caído a las cuentas de los productores de maíz del estado. No obstante, hay una gran parte de los productores a los que los pagos no les ha llegado, solo que esto tiene que ver con problemas en los trámites que no han sido solventados.

Advirtió que como organización estarán muy atentos de que los pagos a los maiceros se cumplan en tiempo y forma, incluso se espera que en dos semanas podrían concluir los pendientes del ciclo 2015-2016, de los cuales se lleva un avance de 800 millones de pesos.

En los temas especiales, comentó que como líder agrícola estará muy cerca del delgado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Patricio Robles Luque, para darle un seguimiento puntual.