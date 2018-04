Profeco coloca 18 sellos de clausura

Culiacán, Sinaloa.- Durante el periodo de Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó 18 sellos de clausura en distintos establecimientos de Culiacán y Mazatlán, informó el delegado de Profeco en Sinaloa, Gilberto Ojeda Camacho.

Hasta el domingo se habían realizado 60 visitas a negocios de diferentes giros, con el fin de verificar que los productos y los servicios que ofrecen se comercialicen conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Lugares clausurados

El funcionario federal explicó que los establecimientos en donde colocaron los sellos de suspensión de la actividad comercial fueron cuatro hoteles, dos de ellos en Mazatlán y dos más en Culiacán; así como dos restaurantes.

Otros sitios sancionados fueron seis supermercados, cuatro arrendadores de autos, una llantera y diversas tiendas de productos para playas que no estaban exhibiendo claramente sus precios, por lo que se iniciará un procedimiento en contra de los negocios sancionados.

Motivos

Los sellos se colocaron porque en los establecimientos no exhibían los precios al público, no contaban con el etiquetado comercial, no se respetaron los precios exhibidos al momento de pagar en las cajas, los producto no contaban con fecha de caducidad y había promociones vencidas.

El operativo de Semana Santa continuará hasta el día 9 de abril, cuando concluya el periodo vacacional, en el que hasta el momento se han brindado más de 600 asesorías en los diversos módulos instalados en el estado.