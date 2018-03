Tesin exculpa a Pucheta por calcomanías en carros

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que el Tribunal Electoral de Sinaloa (Tesin) encontró una camioneta que tenía pegadas calcomanías con propaganda de Fernando Pucheta, los magistrados exculparon al candidato del PRI por la alcaldía de Mazatlán.

En febrero pasado, el dirigente de Morena en el puerto presentó una queja en contra del priista argumentando que por el malecón, a la altura de Olas Altas, se habían observado automóviles con propaganda a favor del alcalde con licencia.

Luis Antonio Aguilar, líder de Morena en ese municipio, incluyó en su queja que se había escuchado tocar una banda, quien durante los intervalos de canción y canción se escuchó una voz que decía “Yo sigo con Pucheta”, hecho por el que pidió que se investigara como acto anticipado de campaña.

El quejoso aseguraba que esos actos daban la ventaja al priista al tratarse de propaganda electoral, ya que los vehículos circulaban por todo el municipio, además de que estaban dirigidas a todos los ciudadanos.

Inexistencia

El órgano electoral determinó que es inexistente la colocación de propaganda a favor del priista, y que solo se encontró que era un automóvil quien portaba lo que alegaba el quejoso.

“Para el Tribunal está acreditada, por una parte, la existencia de que un solo vehículo portaba la calcomanía denunciada; y, por otra, la existencia de dos notas periodísticas en la que alude el quejoso en su denuncia”.

En relación a la denuncia de la música de banda y gritos a favor del expresidente municipal, el Tribunal determinó que no se encontró evidencia alguna, ya que no se tuvo acceso a los audios, pero que el quejoso tampoco proporcionó material alguno.

Al revisar, el Tesin determinó que no existen actos anticipados de campaña, ya que el artículo

2 de la ley electoral establece que los actos anticipados de campaña son todas aquellas acciones realizadas que llamen expresamente al voto a favor de un candidato o partido.

Además, se debe observar que se pide el apoyo para contender en el proceso electoral a favor de una institución política o candidato.

Se explicó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que en estos casos se requiere que existan tres elementos, y si falta uno no procede la queja.