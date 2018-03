Sin proceder queja en contra de Pucheta

Culiacán, Sinaloa.- El candidato del PRI a la alcaldía de Mazatlán no incumplió la ley electoral determinó el Tribunal Electoral de Sinaloa.

La queja resuelta la interpuso el Comité Directivo municipal de Morena y la promovió Luis Antonio Aguilar en Mazatlán en contra de Fernando Pucheta por actos anticipados.

El quejoso dijo que el 19 febrero en olas altas se observaron con calcomanías en camionetas.

Además de Música de banda con voz masculina que decía yo "sigo con Pucheta".

El tribunal acredita que si hubo una camioneta con calcomanías pero que no es violatorio.

No constituyen propaganda electoral porque no se llama al voto a favor o en contra de un candidato o partido. Los hechos no son susceptibles y por ende no constituye un acto anticipado de campaña.