Roberto Cruz dice desconocer sobre decisión de candidatura

Culiacán, Sinaloa.- Aunque el PAN ha confirmado la candidatura de Zenén Xóchihua Enciso por la diputación federal por el distrito 2, aún se debe esperar a que fenezca el tiempo que marca el INE para el registro de candidatos, mismo que concluye hoy, afirmó Roberto Cruz Castro.

El legislador local y aspirante a esta candidatura, señaló que todavía no puede fijar postura en relación a la definición del PAN.

Cruz Castro buscaba ser el abanderado del albiazul para el distrito 2 federal con sede en Ahome, sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN designó a Xóchihua Enciso como el candidato de la coalición Por México al Frente para los comicios del 1 de julio.

En entrevista vía telefónica para periódico EL DEBATE, señaló que hasta el momento a él no se le ha comunicado de la decisión que tomó el partido, situación por la que dijo, esperará a que venza el plazo de registros de candidatos para fijar una postura el respecto.

Por lo pronto, me parece mucho más importante y ser prudente. Esperar al día de mañana (hoy) a que la decisión sea definitiva, pública y oficial, aseveró.

Roberto Cruz quedó fuera de la contienda a pesar que la campaña que inició en redes sociales, con ello pedía a Ricardo Anaya no cerrar la puerta a ciudadanos, esto con el propósito de dar entrada a su suplente que era propuesta que salió de una convocatoria a ciudadanos. Hasta ayer por la tarde, dijo desconocer a ciencia cierta la decisión que se había tomado, ya que a él nadie le había comunicado de manera oficial.

No me han hecho ninguna notificación por parte del CEN, respondió.

De las publicaciones que se han hecho en relación a que es su compañero de bancada Zenén Xóchihua, el abanderado del PAN por el distrito 2, dijo estar enterado, pero nadie le ha informado nada.

En espera

Cuestionado sobre su futuro político, mencionó que será en los próximos días cuando tome una decisión al respecto. No quiso adelantar si continúa en el PAN o bien dejará el partido.

Será entre lunes o martes cuando fije su postura de este caso y se informe que seguirá en su carrera política, no quiso decir si se va a otro partido o se queda en Acción Nacional, esto tras no ser designado como candidato a diputado federal.

En Acción Nacional, aún está pendiente se defina los nombres de los candidatos a alcaldías y diputaciones locales. Las ternas se encuentran en la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.