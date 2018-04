Policías desalojan a los invasores en San Isidro

Culiacán, Sialoa.- Cerca de mil familias que llegaron la mañana del miércoles a un terreno ubicado en el sector de San Isidro y la colonia Progreso fueron desalojadas por policías estatales y municipales.

Esto debido a que el propietario del predio interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, que solicitó a las corporaciones policiales el apoyo para retirar a quienes mantenían ocupado este espacio de 28 hectáreas.

Foto: EL DEBATE

Acción policial

Pasadas las 16:00 horas, un nutrido grupo de policías arribaron a la zona invadida, desalojando a las familias que tenían ocupados los predios que están a un costado de la Progreso.

Finalmente, las familias acataron las órdenes de las autoridades presentes. Posteriormente, jóvenes de entre 15 a 18 años de edad bloquearon por momentos el carril de oriente a poniente del bulevar Las Torres. Algunos de ellos con machete en mano retaban a los policías con apoyo de algunos civiles que le celebraban sus acciones.

Foto: EL DEBATE

Todo cambió ante la llegada de agentes de la Policía Estatal, al mando del subsecretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, quien blindó el área de los manifestantes.

El funcionario aclaró que llegaron en apoyo para hacer frente a los quejosos con 150 efectivos y no quiso entrar en detalles por ser tema de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Foto: EL DEBATE

Un grupo de invasores mostraron su enojo al no contar con el apoyo de la persona que les repartió terrenos. Agregaron que a cada quien se les pidió 100 pesos para limpieza, y que dicha líder supuestamente le pidió copias de algunos documentos, entre ellos la credencial del INE, y presuntamente les dijo que los documentos ya no los tenía a la mano porque se los habían destrozado.

Sin apoyo

Paulino Rojo, secretario del Ayuntamiento, aclaró que toda persona que no tenga vivienda o requiera de apoyo para construcción de cuartos adicionales, paredes o pisos deben hacer su solicitud ante el Instituto Municipal o Estatal de la Vivienda y estar registrados en la lista de espera de no ser por esta vía no se les puede ayudar.

A quienes son invasores no podemos ayudarlos, ellos no están llevando a cabo ningún trámite y quieren tener una vivienda por la vía ilegal, explicó .

Foto: EL DEBATE

El Ayuntamiento no intervino y solo enviaron refuerzo de seguridad por ser necesario, mientras que los invasores empezaron a construir y a limpiar el terreno.

Por otra parte, los invasores declararon el miércoles que estaban cansados de que no se les apoyara por parte de los institutos de la vivienda, ya que las listas de personas para ser beneficiados por una vivienda oscilaba a más de 20 mil personas.

Foto: EL DEBATE

Motivo por el que los orilló a buscar predios donde pudieran instalarse con sus familias y empezar a construir su hogar. Ante esta denuncia, el secretario del Ayuntamiento reconoció que se presentaba un déficit en las acciones de vivienda, pero que desde hace tres años se empezaron a entregar más de 500 viviendas por año para desahogar las listas de espera y sean cada vez más las familias de todo el municipio las que resulten beneficiadas ya sea en la construcción de una vivienda completa, cuartos adicionales, techos o paredes.