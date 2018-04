En México, la corrupción mata:Peralta Saucedo

Culiacán, Sinaloa.- Si no existiera la corrupción en México, el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no hubiera sido posible, aseguró Ricardo Peralta Saucedo, aspirante a fiscal general anticorrupción. El catedrático enfatizó que en nuestro país la corrupción mata, ya que esto no es un acto de una sola persona.

Durante su visita a Sinaloa, el maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México refirió que existe la posibilidad de que el Senado de la República elija al fiscal a finales de mes, antes de que concluya el actual y último periodo de sesiones de la Cámara Alta. Sin embargo, reconoció que al estar inmersos en un proceso electoral, el nombramiento se podría ver eclipsado por ello.

Además de que, al ser un tema político, el cargo se presta a la frase tan sonada en nuestro país de “cuates y cuotas”, situación que espera cambie en este proceso, ya que se han involucrado varias organizaciones.

Promesas

Al ser cuestionado sobre las promesas de candidatos, quienes traen como bandera el ataque frontal a la corrupción, reconoció que se ha tomado ya que es un tema muy rentable. Sin embargo, señaló que no deberían agraviar la inteligencia del mexicano. Aquí dijo, terminar con la corrupción que existe en el país no es un proceso de un año para otro; al contrario, serán un camino largo que se tendrá que recorrer.

Cómo está el sistema

En relación con las reformas y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que falta capacitación y un cambio a la cultura.

Criticó el sistema y refirió que al no tener fecha la ley para el nombramiento del fiscal, este se ha retrasado.

Parte de las propuestas que encabezará, en caso de llegar explicó, que iría contra el dinero que se llevaron algunos exgobernadores y que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, no explicó cómo lo haría.

Aquí criticó al gobierno de Miguel Ángel Yunes, quien hace unos días dio a conocer que decomisaron dos departamentos al priista Javier Duarte, pero nada se sabe de los 61 mil millones de pesos que están desaparecidos, razón por la que es una burla para la sociedad. Ante esto, reiteró que se enfocaría en recuperar el dinero, además de dar plena autonomía a la ASF para que esta no dependa del Congreso para realizar su trabajo.