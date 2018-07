Sepyc programa entrega de plazas para maestros a puerta cerrada

Culiacán, Sinaloa.- Decenas de personas se encuentran a las afueras de la secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) a la espera de entrar al evento asignación de plazas de maestros programado alrededor de las 9:00.

Provenientes de distintos municipios acudieron desde tempranas horas, pero al llegar se toparon con la sorpresa de que la secretaría estaba cerrada.

Foto: EL DEBATE

"Quiero dejar claro que no vengo a manifestarse yo vengo al evento" indicó una de las entrevistadas.

Por su parte un maestro indicó que desde el día de ayer alrededor de siete maestras tomaron la secretaría y hasta la fecha siguen dentro de las instalaciones.

Felipe Alfonso Guerrero señaló que los maestros que están dentro de la secretaría están manifestándose porque tienen alrededor de ocho meses sin pagó, y fueron los únicos que se pusieron a la evaluación comitiva de la reforma educativa.

Por su parte, otra maestra dijo que para que no se mal interpreten las cosas, las personas vienen al evento, no se cual sea la razón por las que no permiten el acceso, pero no nos estamos manifestando, las que se manifiestan son las que están dentro.