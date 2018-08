Préstamo no debe ser usado por actual administración

Culiacán, Sinaloa.- El préstamo de 347 millones de pesos no debería ser utilizado por la actual administración, señaló Jesús Estrada Ferreiro, alcalde electo de Culiacán:

Ya me generó desconfianza el crédito que se menciona que es a cuenta de participaciones, no estoy de acuerdo con eso

Sin embargo, dijo que, si es como lo han explicado, donde aseguran que no constituirá deuda y se pagará del ramo 33, da visto bueno al crédito.

“El préstamo sí pueden recibirlo, pero no les corresponde hacer uso de el. Si bien está dentro del ejercicio, argumentan que será utilizado para la compra de maquinaria. No es posible que anden en la búsqueda de comprar maquinaria a tan solo dos meses de terminar la actual administración”, ya que él desconoce si este equipo será ocupado o no.

Que se dejen de preocupaciones. Yo me encargo de limpiar

Sin miedo

Él no tiene miedo que el recurso se utilice de forma discrecional, pero sí deben preocuparse ellos porque, si se hace mal uso, habrá consecuencias, adelantó.

Si el crédito cumple con la normatividad establecida, el empréstito será pagado; pero si no es en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, se tomarán las medidas correspondientes.

“El llamado es que no lo utilicen, que no hagan uso del dinero, que no gasten en algo que no tienen porqué gastar, que no paguen facturas que están debiendo con el pretexto que no quieren dejar deudas que no quieren dejarnos, que las dejen, ahí están”, recalcó.

Si las finanzas no están claras, que las curen y las manden al hospital, respondió Estrada Ferreiro, al ser cuestionado sobre la falta de recursos para el pago de aguinaldos y cierre de administración este diciembre.