Sin reportar detenidos y trifulca de productores al gobernador

Culiacán, Sinaloa.- Se buscan llegar a acuerdos con los productores que mantienen tomadas la caseta en Culiacán, dio a conocer el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El mandatario recalcó que ya se encuentran negociando con los inconformes para llegar a los acuerdos necesarios.

Dijo que hasta el momento no le han comunicado de personas detenidas, y mucho menos de las trifulcas que se han dado a conocer.

No tengo el reporte. No me han reportado.