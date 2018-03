Trasplante de hígado da una segunda oportunidad de vivir

Culiacán, Sinaloa.- Durante diez años, Gerardo estuvo luchando contra la cirrosis hepática, que fue deteriorando su estado de salud.

Poco a poco tuvo que dejar su negocio con el cual sostenía el gasto de su enfermedad, así como dejar de realizar otras actividades debido a que las fuerzas se le acababan.

La esperanza de pronto recuperar la salud nunca la perdió, por lo que el hombre de 44 años de edad buscaba todos los días las diferentes alternativas para curarse y volver a hacer todo aquello que lo hacía feliz, principalmente recuperar trabajo con el cual sostenía el gasto de su familia.

Originario de la ciudad de Guadalajara, llegó ilusionado a recibir el tratamiento al Hospital General de Culiacán, donde fue inscrito a la lista de espera para recibir la donación de un hígado.

La espera fue de tres meses, y la noticia le generó una gran ilusión, ya que seguro está de que su vida cambiara para ser una mejor persona y con una gran fortaleza.

No esperaba que me llamaran tan pronto, me sentí preparado desde ese momento para la cirugía, explicó el paciente.