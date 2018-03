Obligarán a dueños de camiones a dar boletos y pagar seguros

Culiacán, Sinaloa.- A tacar de lleno la corrupción que existe en la Dirección de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, además de iniciar un proceso de modernización, es lo que busca Octavio Ruiz Fonseca, titular de dicha dependencia.

Entre los cambios que vienen dijo se actuará en contra de quien no haga bien las cosas, por lo que se comprometió a que sin distinción alguna se aplicará la ley.

Los concesionarios de transporte público en la entidad tienen tres semanas para poner en orden cualquier documento que no esté en regla, aviso que ya se les dio. Quien no cumpla, simple y sencillamente deberá acatar la ley del estado.

“Les dije que vamos a entrar en el transporte público; ellos nos pidieron dos semanas para regularizarse. Entonces nosotros entraríamos minuciosamente a revisar toda la estructura del transporte”, adelantó.

Entre las medidas que se implementará destaca la entrega de boletos en los camiones urbanos, revisarán el transporte escolar para trabajadores del campo y llamarán a regularizar todos los taxis que circulan sin permisos.

Van con todo

“Mi estancia en la Dirección de Vialidad y Transporte es para cambiar las cosas, y la instrucción que me dio el gobernador, no vamos a permitir que ningún vehículo que tenga un permiso, concesión o permiso provisional no esté ordenado”, recalcó.

Entre otros cambios, destacó que obligarán a quienes prestan el servicio a contratar seguros que cubran gastos para usuarios y revisarán de manera minuciosa el transporte escolar, por lo que en este y otros temas no hay reversa en los cambios que vienen.

Se comprometió a dar resultados a corto plazo y advirtió que todo aquel inspector de Vialidad que no haga el trabajo correspondiente y sea partícipe de actos de corrupción, será despedido inmediatamente.