Sancionarán al hermano de David Alarid

Culiacán, Sinaloa.- Por haber usado una camioneta del Servicio Público del Ayuntamiento para cuestiones personales, Carlos Alarid será sancionado.

Aún no se sabe que tipo de sanción recibirá, pero sí cometió una falta, confirmó el gerente de Obras y Servicios Públicos, Aarón Ceceña. Su caso fue turnado a la síndico procuradora, Didihier Quiroz, quien será la responsable de aplicar el castigo correspondiente. Carlos es hermano del líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio Del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), David Alarid, y está asignado a un sector de Parques y Jardines.

Explicación

De acuerdo a una denuncia pública realizada por redes sociales, este trabajador fue al puerto de Altata en la unidad de trabajo, y en fotografías que fueron filtradas se muestra muy amoroso con una joven en la caja de la camioneta. Además se le señaló de que de forma constante hace lo mismo con las unidades oficiales, las cuales no cuida.

El responsable de Servicios Públicos detalló que esta camioneta estaba en la sindicatura de Aguaruto y de allí se la llevaron a Altata, pero no tenía permiso para la salida. Aclaró que una unidad oficial no puede salir del municipio si no tiene una encomienda, además de que deben estar avisados los superiores.

En el caso de algunos trabajadores, sí pueden llevarse las camionetas a sus casas porque son personas que se pueden mover durante la madrugada o muy temprano. Pero los trabajadores no deben realizar cosas personales explicó el funcionario.

No intercederá

David Alarid indicó que no por ser su hermano puede hacer lo que quiera y él no intervendrá en la sanción que se la aplique. Aseguró que hay cosas que son indefendibles y tiene entendido que se le levantó una minuta. Llamó a los trabajadores a respetar los reglamentos del ayuntamiento.