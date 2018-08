Especialistas defienden derecho a la vida desde la concepción

Culiacán, Sinaloa.- Con voces solo a favor de la vida y contra el aborto, se llevó a cabo el panel “Derecho a la vida, ¿desde la concepción?”, encuentro programado para el debate entre aquellos que son pro vida y quienes pugnan por el derecho a abortar sin que sea penalizado.

Leer también: Testimonio: Mujeres cuentan sus experiencias de aborto

El foro, organizado por el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local, contó con la participación de estudiosos de la medicina que argumentaron la defensa a la vida desde que se concibe un feto; es decir, desde las primeras 36 horas hasta el día del nacimiento.

Foto: El Debate

Entre los participantes, ninguno habló de cuáles serían los beneficios o implicaciones de permitir y legislar sobre aborto legal.

Leer también: Tras aborto clandestino, Liz dejó huérfanos a sus dos hijos

Argumentos

Con argumentos de tratados internacionales en materia de derechos humanos, Juliana Araujo, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos, recalcó que el Estado debe ser respetuoso de los acuerdos firmados. Sin embargo, conminó a los legisladores a no realizar ninguna reforma a leyes, ni Constitución local, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una acción inconstitucional en contra de una reforma realizada por el Congreso de Veracruz.

Por su parte, Jesús Montero Elías, expresidente del Colegio de Ginecobstreticia, dijo que el momento para establecer que ya hay concepción es a partir de las 36 horas de su ingreso al útero.

El desarrollo de las personas no se completa en las primeras 40 semanas, esto sigue hasta las 300 semanas.

Ana Laura Hernández, licenciada en familia, destacó que durante el embarazo, las féminas tienen cambios hormonales constantes. Es a través de la placenta por donde se le transmiten a los niños las emociones y cambios en el estado de ánimo de las personas.

Pero señaló que urgen facilitar leyes que agilicen los trámites de adopción. Cuando una mujer pierde un embarazo vive un proceso de duelo, pero además, ante la sociedad tratan de ser fuertes y eso puede provocar culpa y depresión.

Normatividad

Jesús Castro Castro, médico y miembro de la federación mexicana de ginecobstreticia, analiza la parte normativa, ya que se deben regir por la Constitución y tratados del qué México forma parte. Aquí se rigen por la norma 046, en relación a violencia familiar y sexual contra las mujeres, pero que debe haber más calidad.

Juan Carlos Balcázar, defensor de los derechos de la familia y los hijos, dijo que se debe definir cuándo inicia la vida humana.

El feto no puede ser parte del cuerpo de la mujer.

A quienes no consideran que estos tienen vida se les tiene que preguntar cómo se le llama al feto antes de las 12 semanas. No se puede medir porque dicen que no siente.

El embrión no debe tratarse solo del punto de vista jurídico, sino que se debe ver desde todos los puntos de vista. Esto no es un tema moral pero sí científico.