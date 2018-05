Menores infractores, hijos de la delincuencia juvenil

Culiacán, Sinaloa.- Viste playera gris y pantalón de mezclilla. Enlaza sus manos, que al saludar se denotan sudorosas. Agacha la cabeza y toma aire, su nombre es "Pablo", lleva 3 años bajo tutela del gobierno y todavía le restan dos más para cumplir con su condena. Con 16 años se convirtió en homicida.

Vengó la muerte de su padre, quien también fue asesinado, y hoy es uno de los 12 jóvenes recluidos dentro el Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes en Sinaloa, el Oeema.

¿Te arrepientes de lo que hiciste?, sí, responde sin titubeo, pero tiene claro que debe perdonarse y seguir adelante.

Las malas compañías luego del asesinato de su padre y una familia desintegrada lo llevaron por el camino de las drogas y las armas de fuego.

"Sentí coraje por lo que le hicieron a mi papá, la verdad. Se supone que fue revanchismo, pero yo no me daba cuenta de que el daño me lo hacía a mí mismo. Según yo, le agarré coraje a la vida desde que pasó eso", cuenta mientras sus ojos comienzan a enrojecerse. Está por llorar, pero decide evitarlo.

Al ser uno de los internos con mayor condena, "Pablo" ha construido un estilo de vida dentro del Oeema, le gusta tocar instrumentos musicales, como el acordeón y la guitarra. Ahí mismo aprendió a hacerlo. Por las mañanas visita la cocina, es parte de los jóvenes que preparan y hornean pan como actividad recreativa.

Ha cambiado desde los primeros días que, asegura, fueron muy difíciles, «ahora sé lo que voy a hacer, sé lo que quiero en la vida, tengo un sueño y es ser marino, es el sueño de mi vida. Más que nada, aquí he aprendido a valorar las cosas y disciplina», relata tras caminar por el patio central y llegar al comedor principal del recinto.

Tiene esperanza, pero sobre todo lucha por su madre, que después de la tormenta es hoy su mayor motivo para reintegrarse a la sociedad. Espera que ella se sienta orgullosa de su recuperación, mientras reconoce con melancolía que antes de su «grave error», como él le llama a su delito, era un joven común, de buenas calificaciones.

Además de homicidio, los 12 menores infractores de Sinaloa recluidos en el Oeema se enfrentan a cargos por robo de vehículo, secuestro exprés, robo a local comercial, lesiones, violación y portación de arma de fuego.

Entre los internos, tres de ellos tiene 16 años, cuatro han cumplido los 17 y cuatro más son mayores de edad. Solo uno de ellos tiene 22 años.

Rehabilitación social

El Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes (Oeema) abarca casi cuatro hectáreas de dimensión. Ingresar a él como visitante requiere de un registro previo y supervisión policial, es como una escuela en la que los salones son habitaciones para dormir, comedores, centros de terapia y hasta plantas potabilizadoras de agua, porque ahí también se purifica el vital líquido que consumen los internos.

Tiene una capacidad para 100 jóvenes, pero actualmente los grandes edificios dentro están deshabitados.

Gustavo Romero Rosas, director del Oeema, explicó que el proceso de internamiento ocurre cuando un adolescente, entre 12 años y menor de 18 años de edad, comete un delito y es puesto a disposición del Ministerio Público especializado en materia de adolescente. Agregó que después de 36 horas, el mismo se pone a disposición del juez especializado, que son tres en todo el estado: Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.

Las sentencias se catalogan por delitos de "alto impacto", con 5 años de reclutamiento; por "delito grave", con medida de internamiento preventiva no mayor de 5 meses; y "delito no grave", que determina una medida cautelar desde su hogar. De estos últimos el estado registra actualmente un padrón de 257 jóvenes.

"Periódicamente se hacen visitas con las familias de los adolescentes, los visitan y se les requiere en los domicilios constancias de estudios, recibo de pago de trabajo y un antidoping; a su vez, yo rindo un informe trimestral a los jueces que siguen su caso", explicó.

Los municipios con mayor incidencia de jóvenes infractores son Ahome, Guasave, Culiacán, Navolato y Mazatlán.

El director del Oeema hizo hincapié en que durante el 2017 se reformó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, lo que reduce la pena máxima de un joven bajo tutela del estado a 5 años, de 7 que se establecía en 2016. «Hoy, al cumplir con el 70 por ciento de los 5 años y por buena conducta, el joven también puede irse», detalló Gustavo Romero.

Respecto a si esta reforma de ley se volvió o no benévola para los menores infractores, el director del Oeema consideró que los 5 años son el tiempo justo, medio, para rehabilitar a un joven.

Indicó que los focos rojos en la conducta de los menores que podrían llevarlo a delinquir son la ingesta excesiva de alcohol y demás drogas, así como un entorno social inestable.

Narcocultura

Respecto a ello, Olga Lidia Casillas Cárdenas, doctora en Trabajo Social y Sociología, señaló que la narcocultura en Sinaloa y la violencia también son un contexto muy importante para que los jóvenes en el estado formen parte del padrón de delincuencia juvenil, eso sumado a factores sicosociales y sociales. Explicó que un joven que vive un contexto familiar desintegrado, con violencia intrafamiliar, pobreza y niveles educativos bajos es fácil de dejarse influenciar por los "lujos o beneficios» que ofrece el narco.

"Son factores que se van entretejiendo dentro del contexto familiar que determinan, pero que no son 100 por ciento responsables de esto, porque tenemos la otra cara de la moneda, como son la parte económica y la estructura social, pobreza, desempleo, todo eso influye para que caiga en la acción delictiva" , especificó.

Casillas Cárdenas, también académica de la UAS, explicó que la adolescencia, de los 12 a los 21 años, se vuelve la edad más vulnerable para incurrir en delitos.

Las personas, dijo, buscan el sentido de pertenencia frente a un panorama donde los vínculos de apego no son tan fuertes, como la relación padre y madre, y es donde aparecen las malas compañías. "Este chico crece sin un sentido de pertenencia claro a un contexto familiar, a un contexto social, no se siente que pertenezca a un espacio donde hay lazos de cariño de amor, de contacto", ejemplificó.

La experta hizo hincapié en que el estado emocional de estos jóvenes es regularmente de una autoestima baja, jóvenes inseguros y con sufrimientos en cuanto a su personalidad.

"Que un menor en Sinaloa sobreviva al contexto social del narco y la violencia depende de una educación con valores, amor a la vida, así como respeto a sí mismo y hacia los demás", consideró la especialista.

Violencia por género

De acuerdo con el Oeema, son más elevados los niveles de infracción de menores en el género masculino.

Por tal motivo, Amelia Guadalupe Caro Beltrán, doctora en Ciencias del Acompañamiento Humano y Terapia Gestal, explicó que la diferencia delictiva entre los géneros se debe a una reacción natural, abundó que la corteza cerebral, que se encarga de interpretar las realidades en las personas, madura en las mujeres entre los 21 y 22 años de vida; mientras que en los hombres llega su maduración entre los 25 y 26 años de edad.

La mujer, al madurar más rápido, tiene la capacidad de ver las consecuencias de los actos, a diferencia del hombre, agregó.

Sin embargo, dijo que reintegrarse a la sociedad puede ser igual de complicado para ambos.

Yendo hacia un camino más profundo en la rehabilitación indicó que requieren un trabajo de perdonarse a sí mismos.

Explicó que trabajar con el perdón en un joven adolescente requiere de una acción multidisciplinaria, en reconocer el acto y separarlo de su persona para poder llevarlo a nivel de conciencia y sanar ese coraje que lo llevó a delinquir o ese proceso familiar que lo motivó, agregó la también académica de la UAdeO.