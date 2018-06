Corrupción está donde se dan los cursos en Icatsin: Roberto Cruz

Culiacán, Sinaloa.- No dará a conocer los nombres de los tres choferes que denunciaron corrupción en Icatsin y mucho menos dirá quienes son las personas que participan en ello por parte de la institución educativa, solo por privacidad, pero ahí los presuntos actos ilícitos se dan en al área que imparte los cursos, dio a conocer Roberto Cruz Castro.

En días pasado, el panista denunció que choferes del transporte público pagaban de soborno 500 pesos para no hacer los cursos de manejo que ofrece el centro de capacitación en Sinaloa. A esto, el titular de la dependencia Francisco Frías Castro, pidió dar a conocer nombres y comprometió hacer una investigación en el caso.

Razón por la que Cruz Castro, contestó y dijo que no dará a conocer los nombres para proteger la integridad de los choferes.

Me parece muy ridícula la declaración del Icatsin porque sabe que los primeros que piden que no se evidencie su nombre. Me parece muy ridícula la declaración que yo señale lo nombres, dijo