Elevan las denuncias por daños y perdidas en Pensión de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Suben a 60 las denuncias interpuestas ante la Fiscalía por robos o daños a vehículos que fueron depositados en la pensión Culiacán, explicó el secretario del Ayuntamiento Paulino Mendoza, quien aseguró que le han dado seguimiento a los casos con la finalidad de que a los afectados se les paguen los daños.

Pensión de Culiacán.

Dijo que al momento no tienen conocimiento de que se les haya pagado a nadie. Con respecto al porque no retiran la concesión indicó estar a la espera de que la Fiscalía integre todo el expediente para conocer cual es el monto de los daño, además de que ellos no tienen terreno ni recursos para una pensión.

Pero no descartó que cuando la Fiscalía de los resultados los mismos se expongan ante el cabildo y se tome la decisión de retirar la concesión.