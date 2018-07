Mujeres, con menor acceso al trabajo y a la educación

México.- México ostenta el segundo lugar, únicamente detrás de Turquía, respecto al número de jóvenes de entre 19 y 25 años que no estudian ni trabajan. Entre el sector juvenil es mayor la cantidad de mujeres que renuncian a la educación, o que no consigue un trabajo estable y bien remunerado, que la de varones.

En la República Mexicana, el 33.8 por ciento de las adolescentes está "inactiva" (no busca trabajo o no estudia), mientras que un 3 por ciento de las chicas está desempleada.

En el caso de los hombres, el 4.9 por ciento de la medición está "inactivo" y 4.6 puntos porcentuales "no trabaja", de acuerdo con la información del documento "Education at a Glance 2017", emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El promedio entre las naciones integrantes de la OCDE es de 10.9 por ciento de mujeres "inactivas" y 5.7 por ciento sin trabajar, enfrentadas a un 6.5 por ciento de población juvenil masculina "inactiva" y 8.0 por ciento de muchachos desempleados.

La diferencia entre México y el promedio de la OCDE es de 22.9 puntos de diferencia, lo cual evidencia la inequidad para el acceso de las jóvenes a la educación y la posterior dificultad a empleos remunerados de manera óptima.

En este tenor, la maternidad es el principal factor que impide que la mujer desarrolle una actividad laboral o estudie, mientras que en el caso de los hombres, los motivos de salud (accidentes o crónicos) contribuyen a esta "inactividad". Cabe considerar que el análisis de la OCDE contabiliza a los muchachos que están fuera de trabajo "temporalmente" o que reingresarán a las actividades académicas en un futuro inmediato.

Educación accesible

Estas diferencias marcadas son preocupantes, abundó el abogado y economista Jaffet León Chávez, ya que si se contrasta el acceso que tienen las mujeres a la educación con el que tienes los hombres, es mucho menor.

"La brecha de género está en todos los niveles, incluyendo lo educativo. No se han roto las barreras y se refleja en los topes salariales y otras circunstancias desfavorables para las mujeres, por el simple hecho de serlo".

El analista y colaborador de la plataforma Acceso.mx aclaró que el Estado, principal proveedor de la educación básica en el país, así como la iniciativa privada, deben "garantizar una mayor equidad en el acceso a la educación", ya que mientras no se logre este objetivo "no se superarán la inequidades en los pagos".

"La reforma fue creada para poder avanzar en temas educativos, sin embargo en el corto plazo no podremos observar los resultados tangibles. Es una reforma muy nueva, que apenas nace, y nosotros como mexicanos la tenemos que observar", aceptó. Igualmente, aceptó que la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto "debe ser conservada", a pesar de que los resultados no se verán en el corto plazo.

"El sistema educativo merecía una actualización. La Secretaría de Educación Pública se fundó cuando México era un país agrarista y en aquellos entonces no se podía trabajar con un sistema educativo privado, es por ello que el gobierno mexicano tuvo que ser insistente en dar una educación de calidad a la población. Estos esquemas ya no son los mismos.

El ingreso o el PIB de los mexicanos fue incrementando, las clases medias crecieron y el esquema privado de educación creció, pero no a la par del esquema público. El financiamiento a la educación en el país es público, lo cual incentivó un modelo educativo viejo, obsoleto y que no encontraba incentivos para crecer; era un sistema basado en incentivos magisteriales, competencias viejas que no son requeridas por el mercado laboral, era una visión de hace muchos años», concluyó León Chávez.

Discriminan a madres solteras

Teresa Guerra Ochoa, lidereza del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, subrayó que México y Sinaloa presentan altas tasas de maternidad temprana, lo que impacta en el tipo de familias que se forman.

Señaló que la labor de las autoridades es formar una educación sexual que evite esta tendencia y estimular con creces los programas de becas para madres solteras.

"Todavía no hay una política asertiva y una verdadera estrategia de salud pública que lleve a evitar la maternidad temprana, y es un gran problema social con secuelas mayores", reconoció.

Asimismo, dentro de la iniciativa privada, Guerra llamó a los patrones y al gobierno a combatir el rezago existente en el número de guarderías y a crear estrategias que respondan a las necesidades de las mujeres que ingresan al mercado laboral. Instó a concluir con las prácticas que discriminan a la mujer embarazada o con hijos, debido a que atentan contra los derechos humanos.

"México, en las últimas dos décadas ha incrementado significativamente la incorporación de la mujer al trabajo, lo cual no se ve acompañado de las suficientes guarderías. Deben existir políticas públicas para garantizar una mayor contratación: hay centros de trabajo que piden no tener hijos, que incluso piden un tope de no tener más de dos hijos o dicen que no te puedes casar", precisó.

En última instancia, Guerra Ochoa reiteró que, en principio, la administración pública debe dotar a las mujeres de espacios para el cuidado de los menores de edad.

"Si volteas a ver una Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) o una Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el país o en el estado, no hay una política realmente de protección a las madres de familia solas, no la hay; sigue habiendo discriminación en el trabajo, siguen corriendo a las mujeres porque están embarazadas, no hay una política afirmativa, han sido omisos en esa política de igualdad que no ha llegado al campo laboral y eso genera desprotección a las mujeres que trabajan».

La pobreza tiene el rostro de mujer

Deisy Judith Ayala Valenzuela, exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) en Ahome, aclaró que en Sinaloa no existen estadísticas para medir las incidencias de embarazos tempranos, por lo que se tendría que hacer un registro en profundidad acudiendo a los registros civiles y hospitales para ver la cantidad de niños nacidos entre el rango de los 18 a los 24 años o, inclusive, en menores de edad.

"Los embarazos tempranos definitivamente son una causal para que las jóvenes deserten de su educación, se salgan de las escuelas, para concluir sus embarazos y, se debe mencionar, por los señalamientos o la discriminación que hay al respecto. Hemos hecho estudios en los sectores rurales del estado y a veces no tienen un pleno acceso a los métodos anticonceptivos, al más simple, como lo puede ser el preservativo o condón", dijo Judith Ayala.

Igualmente, Ayala expresó que la maternidad temprana "orilla" a las jóvenes a abandonar su plan educativo y la idea previa que tenían de vida, renunciando también a su formación educativa por lo que, aseguró Ayala Valenzuela, existe una "feminización de la pobreza" que debe ser combatida por las autoridades actuales y las que entrarán con «acciones afirmativas para el empoderamiento de las mujeres".

"No tienen la oportunidad de volver a la escuela o formarse bien. La pobreza tiene que ver con la desigualdad, con los embarazos, a lo mejor está sola porque el progenitor no respondió. Al no tener educación tiene sueldos más bajos. De dependienta en una tienda le pagan, a lo mucho, 100 pesos diarios, y tiene que mantenerse ella y su niño. La pobreza tiene rostro de mujer en el estado. Si nuestro país y la región quiere desarrollarse, tiene que poner atención a las mujeres", finalizó la exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) en Ahome.