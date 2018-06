Distrito séptimo, el de mayor abstencionismo en Sinaloa

México.- Culiacán es el municipio más importante en la entidad, y sus distritos electorales, el quinto y séptimo, son de los que tienen el mayor número de electores. Sin embargo, en las últimas tres elecciones presidenciales, la capital sinaloense registró el mayor índice de abstencionismo en Sinaloa, seguido por Mazatlán y El Fuerte.

Cuando el PAN llegó a Los Pinos, con Vicente Fox como candidato, 270 mil 816 culiacanenses emitieron su voto, de los 428 mil 914 registrados en la lista nominal del IFE y distribuidos en los distritos cinco y siete (https://goo.gl/THCrnd). De estos dos, el séptimo fue el que más abstencionismo registró, con 38.55 por ciento. Ese porcentaje no sólo fue el más alto en Sinaloa, sino incluso rebasó el promedio nacional, que fue de 36.03.

En abstención al voto le sucedieron los distritos primero, de El Fuerte; y séptimo, ubicado en Mazatlán. El que menos abstencionismo tuvo fue el de Los Mochis, un bastión del panismo sinaloense, con 31.07 por ciento.

En los comicios de 2006, los más competidos en la historia moderna de México, el índice de abstencionismo se incrementó en la entidad. Aunque todos los distritos tuvieron un mayor índice, Culiacán continuó a la cabeza de ciudadanos que no votaron. Ese año, los distritos quinto y séptimo tuvieron el 41.24 y 46.62 de abstencionismo. Es decir, 206 mil 627 culiacanenses, distribuidos en ambas jurisdicciones electorales, no acudieron a las urnas.

El promedio que se observó en el séptimo, igualmente resultó ser mayor que el que se tuvo a nivel nacional, el cual fue de 41.77 por ciento. Los distritos primero y octavo fueron los otros con más abstencionismo, con 44.77 y 45.99 por ciento, respectivamente.

Mejora la participación

Cuando el Partido Revolucionario Institucional retomó el poder Ejecutivo, con Enrique Peña Nieto como abanderado, la entidad, con una fuerte presencia priista pero al mismo tiempo con el movimiento #Yosoy132# como uno de los protagonistas, registró una mayor participación. Sin embargo, el distrito séptimo, ubicado en Culiacán, siguió siendo el de mayor abstencionismo. Esta vez el promedio fue de 43.51 por ciento, le siguieron el quinto y octavo, situadoss en la capital sinaloense y el Mazatlán.

En cuanto a las personas que se abstienen a votar, Octaviano Moya, académico de la UAS, explicó que se debe a situaciones coyunturales, según como se encuentren al momento de las elecciones. “Hay un voto egocéntrico, cuando al elector le ha ido muy bien, y toma la desición de votar en relación a su propia situación”, subrayó.

Una percepción similar tiene Aarón Sánchez, quien refirió aunque hay proceso electorales, “la economía no crece, la pobreza se incrementa, hay problemas pendientes en materia de desempleo, bajos salarios, inseguridad pública, en materia de servicios públicos. Ante esto, el elector decide no votar. La gente está viendo que los procesos electorales no te resuelven problemas de fondo”, comentó el catedrático y especialista en temas políticos.