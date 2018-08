Perfiles ejecutivos, los empleos mejor pagados del país

Culiacán, Sinaloa.- En México existen seis perfiles ejecutivos que se han ubicado en 2018 como los más remunerados. Los sectores de consumo, servicios, construcción y química han destacado con sueldos de más de 140 mil pesos al mes. Así lo especificó el estudio «Los + cotizados 2018: puestos ejecutivos mejor pagados en México», de Spring Professional México, empresa especializada en reclutamiento de talento para altas gerencias y puestos directivos del grupo internacional Adecco.

De acuerdo con los resultados, se enlistan los perfiles en dirección de operaciones, dirección de administración y finanzas, dirección de construcción, dirección comercial, dirección de recursos humanos y dirección de información de la tecnología, con pagos anuales de más de un millón de pesos.

Fuente: www.springlatam.com

Culiacán destaca en el área de Información y Tecnología con especialización en Desarrollo BackEnd, JavaScript &Node.js. Este servicio en Culiacán es de ingeniero en sistemas o informática, con un salario ejecutivo anualmente de 900 mil pesos, y 75 mil pesos mensuales.

El perfil ejecutivo de este servicio en la capital del estado requiere de conocimiento avanzado en servidores, sistemas operativos, bases de datos estructuradas y no estructuradas, así como de programación HTML, CSS y JavaScript. Indica, además, que sus habilidades se centran en conocer métodos de desarrollo ágil, ser analítico, negociador y de alta capacidad creativa. En sí es un perfil profesional con conocimientos de diversos lenguajes de programación con el fin de desarrollar páginas web, interactividad con los usuarios y diseños atractivos en las páginas gestionando a la vez bases de datos.

El estudio de Spring Professional analizó 5 mil perfiles con sueldos mayores a 40 mil pesos brutos en México durante el primer trimestre del 2018, en las áreas de ingeniería y fabricación; finanzas, información y tecnología; logística y construcción, ventas y marketing y recursos humanos. Para el análisis de datos se utilizaron herramientas de big data del Grupo Adecco que permitieron explorar puestos en diversas bolsas de trabajo mexicanas en internet. El estudio nacional precisa que este reporte no pretende ser un exhaustivo reflejo de las tendencias de contratación actualmente, sino que su función principal es ofrecer un sencillo panorama de los puestos más cotizados en el tiempo acotado.

En el mismo rubro de tecnología destaca además el estado de Querétaro, con un salario mensual de 120 000 pesos para un puesto de dirección de información de tecnología.

Leobardo Díez Martínez, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, indicó que el resultado para Culiacán se deriva de la existencia de algunos corporativos grandes en el estado que son quienes pueden pagar altos costos.

Indicó que generalizar la existencia de perfiles ejecutivos sumamente remunerados es difícil mientras no se cuente con más empresas en la entidad que sean exportadoras o que a nivel internacional sean grandes. «El número de puestos que existen son muy reducidos», señaló.

Leobardo Díez Martínez dijo que este tipo de estudios ponen sobre la mesa la importancia de que los jóvenes tengan conocimientos en materia de informática e inglés, sea cual sea su perfil educativo: «Las oportunidades de empleo deben buscarse a nivel global, esa es la tendencia que los jóvenes deben de seguir, y es por eso que el día de hoy todo joven profesional debe mínimamente saber inglés e informática en donde se encuentre», destacó.

Empleos en Sinaloa

Carlos Pardini, presidente de la Federación de las Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), indicó que por todos es sabido que Sinaloa no es muy competitivo en el tema de salarios; sin embargo, dijo que se están realizando acciones para que existan condiciones que mejoren el nivel de empleos y, sobre todo, los pagos: «Creo que la manera en que Sinaloa va a dar el brinco fundamental en ese sentido es con la industrialización. Se ha anunciado mucho el tema del gas natural que va a denotar más el tema agroindustrial, y creo que por ahí viene mucho de lo que ocupa Sinaloa, a que se detonen empleos mejores pagados», señaló.

El representante de Fecanaco agregó que la innovación tecnológica que actualmente se está generando cada vez requiere de personal humano más capacitado, que, incluso —dijo—, ha sustituido mucho más el perfil de la experiencia laboral.

Aarón Sánchez Zárate, presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Culiacán, indicó que, actualmente, estar a la vanguardia en la tecnología para los puestos directivos o puestos de primer nivel de las empresas es fundamental.

Mencionó que una empresa que ya no está a la par de la tecnología y no se está actualizando tiende a desaparecer o ir perdiendo del espectro el área comercial: «Ahorita podemos hacer negociaciones de transatlántico y sin ningún problema con tan solo un clic. Tanto los directivos como los profesionistas de alto nivel, los empresarios y nuestros empleados, hoy por hoy no podemos estar ajenos a la tecnología», describió.

El representante comercial coincidió con el estudio al señalar que en Sinaloa un profesionista que esté vinculado al tema de la tecnología tiene más oportunidades de sobresalir y ser mejor pagado.