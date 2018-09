"El Mijis" visita Culiacán y presenta sus estrategias como diputado

Culiacán, Sinaloa.- Después de sufrir depresión e intentar suicidarse, Pedro Carrizales, alias el Mijis, hoy diputado electo de San Luis Potosí, es uno de los rostros de la coalición Juntos Haremos Historia que representará a la ciudadanía que confió y le dio su voto.

El Mijis habló con periódico EL DEBATE sobre los golpes que tuvo en el pasado, pero que al día de hoy lo han puesto en donde está.

En entrevista que se desarrolló en el Jardín Botánico de Culiacán, el próximo legislador se mostró con los tatuajes que cuentan historias en su piel y pantalones holgados, como los que usará al legislar.

Entre las sorpresas que dejó la ola morenista en las pasadas elecciones del primero de julio llegó el Mijis, una persona sencilla, abierta y un líder nato que ha logrado rescatar a jóvenes de situaciones de violencia, mismas en las que él se vio envuelto y pudo salir.

Según el ahora diputado, son más de 12 mil jóvenes los que han recibido su apoyo en diferentes programas que ha implementado, asegurando que seguirá trabajando para la juventud y para dignificar el papel de los diputados y del Congreso.

Carrizales —quien confesó que después de la muerte de su madre cayó en depresión e intentó quitarse la vida en cinco ocasiones— es ahora un ejemplo de perseverancia, una de las cualidades que más admira de López Obrador, quien le dio la confianza de participar en las elecciones, lanzado por el Partido del Trabajo, en la coalición Juntos Haremos Historia.

El activista estuvo unos días en el estado de Sinaloa, en los que tuvo la oportunidad de acercarse a jóvenes, escucharlos y que le escucharan, y aunque encuentra similitudes en los sinaloenses y los potosinos, hay diferencias en la violencia de cada estado, pues a él le llama la atención que en su estado natal hay riñas con arma blanca; mientras que en Sinaloa los jóvenes desde temprana edad portan armas de fuego.

Vida difícil

Desde pequeño, las situaciones difíciles se empezaron a presentar en la vida del también activista, pues, al ocurrir la separación de sus padres, Carrizales tuvo que irse a vivir a una colonia en la que había conflictos. Al llegar a ella y ser diferente, le decían «niño fresa», ya que vestía fajado, lo que a él no le agradaba, mas no prestaba atención.

En una ocasión lo mandaron a golpear, causándole heridas, sobre todo en su rostro; sin embargo, no delató con su mamá a quienes lo hicieron para no generar más problemas:

Me dejó la jeta hinchada, y en eso mi mamá llegaba de trabajar y me preguntó que si qué me había pasado, y le dije me caí de la bicicleta

Esta historia —relata Carrizales— fue cuando tenía apenas 12 años de edad. La pandilla se dio cuenta de que no los echaba de cabeza, y lo aceptaron. Para el diputado, las pandillas desde esa edad, hasta los 29 años, se convirtieron en lo que considera su segunda familia. Para salir de ella pasaron diferentes situaciones dolorosas.

Quería la paz en la muerte

«Ver la muerte», así describió el Mijis los momentos de dolor y tragedia a los que se enfrentó, pues por las mismas riñas entre pandillas fue acuchillado en el hígado y en el pulmón; en otra ocasión le partieron la cabeza. Pero, sin duda, una prueba difícil fue cuando agredieron a su hijo:

Balacearon a mi hijo en el pie por problemas en la pandilla. Iba mi hijo a la escuela, y le dieron un balazo, pasaron en una moto y dispararon

La muerte de su madre lo ha dejado marcado. La mujer, que padecía insuficiencia renal, una noche se puso delicada de salud. La hermana del diputado electo le avisó sobre la situación; sin embargo, no acudió a su lado y se quedó con sus amigos, pensando que el estado de salud de su madre mejoraría, pero esa noche ella murió:

Ahí fue cuando toqué fondo porque intenté suicidarme cinco veces. Caí en depresión como dos meses, en los que me metí en las drogas

El apoyo que recibió de parte de una persona de la religión, más la experiencia de recibir un agradecimiento y bendición de parte de una mujer mayor a la que ayudó a cargar bolsas pesadas, que le dio la paz, convenció al potosino de que había que apoyar a otras personas.

Sentir la paz de haber hecho algo bueno cambió mi vida

Una forma de vida

Cuando me di cuenta que así como yo hay muchos jóvenes que truncan sus sueños por la situación económica o por la desintegración familiar y las pocas oportunidades de vida que hay, yo quise darles esa oportunidad y que no pasaran por las tragedias que yo viví, para que los enderezaran su camino

Además, reiterando la importancia de su madre, esperando que más personas no pasen por su misma mala experiencia, recalcó: «Ya las tumbas ya no hablan. Empecé a ver que cada chavo que llegaba era como una madre a la que yo le daba tranquilidad, que no le pude dar a mi madre».

A partir de una manifestación que realizó alrededor del año 2005, descubrió que podía usar la política para apoyar a la juventud, por lo que inició a trabajar en diferentes partidos, a los cuales afiliaba a miles de personas: 3 mil al PRD, y después 14 mil personas a Convergencia, que después sería Movimiento Ciudadano, todo a cambio de apoyos para los pandilleros salvados. Fue en un mitin de López Obrador en su estado en el que pidieron su apoyo. Ahí conoció al hoy presidente electo, así como a los jóvenes que a ese evento lo acompañaron.

Entre los programas que echó a andar en los que se beneficiaba a este grupo de la sociedad destaca Pintando su Cantón, Torneos de Paz y Retas por la Paz; además de que ha dado pláticas en secundarias y preparatorias en coordinación con la Policía Estatal.

Discriminación

La discriminación —asegura Carrizales— se sigue presentando, aun después de ser una de las personas que más llamó la atención en el pasado proceso electoral. «En un país que se da golpes en demasía o de que somos un país sensible, y nada más cuando hay terremotos o esas cosas nos unimos, entonces se hizo visible que existe mucho racismo, mucho clasismo, mucha discriminación», dijo sobre la discriminación que han sufrido los jóvenes de barrios.

«Ni de traje y ojo de color» será como estará en el Congreso de su estado el Mijis, pues representará a su sector tal como es, buscando que se deje de juzgar por la apariencia, para que sea su trabajo legislativo de lo que se hable.

AMLO

«Una persona tan tenaz, que siempre creyó en él, a pesar que le decían “no vas a llegar”, al igual que un sistema al que yo me enfrenté, pero en menor escala; pero él demostró que, creyendo en él, logró su objetivo», indicó Carrizales, y esa perseverancia es la que le ha llamado la atención del próximo presidente de México: Andrés Manuel López Obrador, por lo que siente que comparte esa perseverancia de lograr sus objetivos, aunque en algún momento les dijeran que no podían lograrlo.

Asimismo, el Mijis relata que le decían que no podía lograr recorrer el país en bicicleta; sin embargo, lo hizo, y llegó hasta la Ciudad de México con un grupo de jóvenes (todos en bicicleta) para entregar al Congreso de la Unión una lista de peticionas, las cuales se enfocaban en buscar que los jóvenes de barrio o «chavos banda» —como se les dice en San Luis Potosí— dejen de ser criminalizados.