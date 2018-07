Reconocen a Jesús Estrada Ferreiro como Abogado del Año

Culiacán, Sinaloa.- Hay muchas cosas más importantes que recibir un reconocimiento, y que por muchas razones no ha podido hacer en su vida, señaló Jesús Estrada Ferreiro, al recibir el reconocimiento que entregó la Federación de Abogados de Sinaloa.

Lee también: Sinaloa se ubica en el lugar 12 en incremento anual de empleos

El presidente municipal electo de Culiacán, recalcó que no ha logrado algunas cosas porque las condiciones no se han dado, y que aprovechará el tiempo que le resta para tratar de hacer aquello, que aún tiene pendiente, para ello trabajará desde la trinchera donde estará en los próximos meses a fin de lograr su cometido. “No hay más límites que el de arriba, nada, ni nadie ha coaccionado en la vida con éxito, estoy a lo mejor de milagro, no sé por qué estoy pero aquí estoy”, afirmó.

Lee también: Éxito total en la feria del Ostión Altata 2018

Dentro de lo que vive, la justicia y paz es lo más importante, pero que, para esto, primero se logra la paz luchando, mientras que la justicia viene como acto seguido de la paz.

El abogado y maestro en ciencias, recalcó que cuando todo es justo, las cosas se dan porque están establecidas en la ley, y entonces no se tendrá nada que reclamar, pero reconoció que nuestro país, a través de la historia, se ha transitado en el engaño, abuso de poder, corrupción, entre otras cosas.

Cómo inició

“Cuando decidí estudiar la carrera de abogado, lo hice inspirado en algunas cosas, por la injusticia que existía cotidianamente. Alguien alguna vez me dijo, ‘ese vago quiere ser abogado’ y se rió de mí; cómo se rieron cuando dije que iba a ganar la Presidencia Municipal, incluyendo reporteros, amigos y personas que por algún sentimiento no querían que gobernara”, aseveró.

En esta vida —indicó—, se requiere ser perseverante y cauto, a fin de lograr muchas cosas a través de sus ocurrencias, y eso al final es lo único que vale.

Si bien reconoció que en algunosproyectos se pueden fallar y no tener éxito, pero que nunca se debe perder el ánimo.

Por su parte, José Luis Polo Palafox, presidente de la FAS, reconoció el trabajo y preparación que ha tenido el galardonado. “Es un hombre que sabe a dónde crece, dónde nace y dónde muere la justicia, y dónde mueren también los anhelos de muchos ciudadanos”, expuso.

Hoy más que nunca deberá demostrar que no es lo mismo ser teórico, que la práctica; reto al que sin duda se enfrenta el presidente electo de la capital del estado.

El gobierno que encabezará tendrá que darle pertenencia, y se espera que el manejo de la administración cumpla con lo establecido en el artículo 115 constitucional, y que todo sea para mejora de la población.